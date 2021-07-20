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陽明跌破現增價 賠錢的是這「兩類人」

窮到「無法負擔」商務艙 醫吐槽：位置不夠不會多包幾台？

聯合新聞網 / 綜合報導
東奧中華代表團昨自松山機場包機前往日本東京，陸續爆發了幾件爭議事件，圖為羽球隊周天成。 記者侯永全／攝影
東奧中華代表團昨自松山機場包機前往日本東京，陸續爆發了幾件爭議事件，圖為羽球隊周天成。 記者侯永全／攝影

東京奧運我國代表團主團在昨（19）日抵達日本東京後，陸續爆發了幾件爭議事件，如讓世界球后戴資穎搭經濟艙，甚至連下塌的飯店住宿環境，也不斷遭到外界批評，但戴資穎也強調，住宿地點離比賽場館近確實已是對選手好的安排。對此，台北市立聯合醫院的醫師陳昶宇也發文直言，「台灣是有那麼窮，沒辦法負擔這5年一次的商務艙費用？」

陳昶宇19日在臉書發文說明，如果一台包機商務艙位子不夠多，那是不會多包幾台嗎？原本4年好不容易變5年才辦成的奧運，「台灣是有那麼窮，沒辦法負擔這5年一次的商務艙費用？」他更補充，再說位子都已經不夠，更輪不到那些體協、奧會高層大老官員來坐。

「我想以台灣體育界這種總是同一批無良高層把持的沉痾，大概還是很難動得了這些人。」陳昶宇表示，雖然罵的人已經太多了，但還是希望這些人回來後，通通自提辭呈吧！

經濟艙事件甚至驚動總統關切道歉，蔡英文總統於昨日晚間在臉書上發文致歉，表示這樣實在不夠細心和貼心，讓代表台灣拚戰的選手們感受不佳，她非常遺憾，並強調「我曾經承諾過，參加重要國際賽事的選手和教練，要以搭乘商務艙為原則。對於因為防疫需求，改變了做法，卻又沒有事先充分說明的情況，我必須要表達歉意。」

東奧中華隊 2020東京奧運 戴資穎

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