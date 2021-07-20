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奧運國手搭經濟艙風波 陳時中：只建議保持社交距離

中央社 / 台北20日電
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。 報系資料照
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。 報系資料照

中華代表團昨天出征東京奧運，但因選手坐經濟艙引起議論。指揮中心指揮官陳時中今天也被問到事前是否有提供國手搭機建議，他回答，僅有建議保持社交距離。

東京奧運7月23日將登場，中華代表團19日搭乘包機前往日本，中央流行疫情指揮中心15日曾在記者會中表示，體育署和中華奧會提出防疫計畫已獲指揮中心同意，凡完整接種2劑的選手、隊職員，回台後僅需進行14天加強版自主健康管理；沒有完整接種疫苗者，則依照原本14天居家隔離規定。

針對奧運國手搭經濟艙風波是否與防疫有關，行政院長蘇貞昌今天上午也表示，沒想到為了配合東奧的防疫規定，也就是若有人確診，前後左右的選手就不能參賽，所以體育署將選手安排在比較寬敞的地方，但就算立意良善，也要好好說明並取得選手同意，若該另訂飛機就要另訂。

東奧中華隊 2020東京奧運

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