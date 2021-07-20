經濟艙風波 朱木炎：不需擴大 盼焦點回歸賽場

東京奧運國手搭經濟艙風波延燒，國立體育大學專技副教授朱木炎今天說，今年可能因疫情有些狀況，他認為事情不須再擴大，專注力應回歸選手後續如何適應、場上展現身手。

有「台灣戰神」之稱的朱木炎曾在2004年雅典奧運男子跆拳道第一量級（58公斤以下），踢下台灣奧運史上第2面金牌，接著在2008年北京奧運摘下銅牌後引退，目前在國立體育大學擔任專技副教授。

世界球后戴資穎昨天隨中華代表團出征東京奧運，而她在Instagram一席話，「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」，爆出選手從商務艙改搭經濟艙，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌相繼表達歉意，蘇貞昌更喊話，奧運後將追究責任。

朱木炎透露，過去出征奧運，去程都是搭乘經濟艙，雅典奧運那次奪金後，回程班機有特別升等為商務艙，而他在2012年以國際奧會（IOC）運動員委員會委員候選人身分前往倫敦，則獲得商務艙待遇。

不過，朱木炎在從倫敦返台時，選擇將商務艙座位讓給1名資深的田徑教練 ，他說：「我就坐經濟艙，我也覺得沒什麼，對我來說沒什麼太大差別。」

這次從經濟艙爭議擴大至住宿，朱木炎以過去住在選手村外面飯店為例，他主要考量休息時間長短，以快速往返比賽場地為優先。

面對在奧運前爆發一連串風波，朱木炎認為，這次情況有點尷尬，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，會有些突發或不如意的狀況，他強調，以往其實都做得還不錯。

東京奧運將在23日舉行開幕式，選手將陸續上陣爭取榮譽，朱木炎認為，這些事情不需要再做擴大，專注力應回歸選手後續如何適應，並在場上大展身手。

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