快訊

百年來最長休市！基隆廟口夜市選定這天重開張 改頭換面迎客

陽明跌破現增價 賠錢的是這「兩類人」

經濟艙風波 朱木炎：不需擴大 盼焦點回歸賽場

中央社 / 台北20日電
朱木炎。資料照(國立體大提供)
朱木炎。資料照(國立體大提供)

東京奧運國手搭經濟艙風波延燒，國立體育大學專技副教授朱木炎今天說，今年可能因疫情有些狀況，他認為事情不須再擴大，專注力應回歸選手後續如何適應、場上展現身手。

有「台灣戰神」之稱的朱木炎曾在2004年雅典奧運男子跆拳道第一量級（58公斤以下），踢下台灣奧運史上第2面金牌，接著在2008年北京奧運摘下銅牌後引退，目前在國立體育大學擔任專技副教授。

世界球后戴資穎昨天隨中華代表團出征東京奧運，而她在Instagram一席話，「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」，爆出選手從商務艙改搭經濟艙，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌相繼表達歉意，蘇貞昌更喊話，奧運後將追究責任。

朱木炎透露，過去出征奧運，去程都是搭乘經濟艙，雅典奧運那次奪金後，回程班機有特別升等為商務艙，而他在2012年以國際奧會（IOC）運動員委員會委員候選人身分前往倫敦，則獲得商務艙待遇。

不過，朱木炎在從倫敦返台時，選擇將商務艙座位讓給1名資深的田徑教練 ，他說：「我就坐經濟艙，我也覺得沒什麼，對我來說沒什麼太大差別。」

這次從經濟艙爭議擴大至住宿，朱木炎以過去住在選手村外面飯店為例，他主要考量休息時間長短，以快速往返比賽場地為優先。

面對在奧運前爆發一連串風波，朱木炎認為，這次情況有點尷尬，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，會有些突發或不如意的狀況，他強調，以往其實都做得還不錯。

東京奧運將在23日舉行開幕式，選手將陸續上陣爭取榮譽，朱木炎認為，這些事情不需要再做擴大，專注力應回歸選手後續如何適應，並在場上大展身手。

東奧中華隊 2020東京奧運

延伸閱讀

蘇貞昌昔震怒問「車位」 新北議員：怎不問國手機位？

創新雙板開板 蘇貞昌：盼有更好投資環境條件

嗆杯葛預算與施政報告 藍黨團：太魯閣號事件報告重寫

東奧國手沒一個坐商務艙 費鴻泰：蔡英文講話被當放屁

相關新聞

羽球隊住宿被批寒酸 體育署回應：經教練考察後才承租

東京奧運代表團爆發住宿環境爭議，體育署在今天解釋這次代表團中共有5支代表隊因為比賽場館距離問題並未入住選手村，其中就包括...

體育署長張少熙請辭 政院：先照顧東京奧運國手

我國東京奧運選手昨天搭機飛抵日本，卻遭選手和立委爆料，隨行官員、教練搭商務艙，選手只搭經濟艙。教育部今天證實，體育署長張...

立委秀招標公告打臉體育署：就算沒疫情國手還是經濟艙

東京奧運中華代表團主團人員昨天從松山機場搭乘華航班機前往東京，但包括羽球「世界球后」戴資穎等國手只能搭經濟艙、官員卻可搭...

戴資穎下榻飯店一晚1200元 名醫點一關鍵：合理選擇

東京奧運即將在23日開幕，中華隊選手昨（19）日搭機啟程前往日本，不過卻爆出官員坐商務艙、選手擠經濟艙的陋習，到日本後的下榻飯店也讓人議論紛紛，羽球球后戴資穎所住的飯店被網友搜出Google評價只有3.3顆星，讓許多人為選手抱不平。對此前台大醫師林氏璧也點出一個關鍵，認為戴資穎所住的旅館位置以防疫來說是合理的。

國手坐經濟艙風暴 總統府發言人也開砲：重點是「被怎麼看」

我國羽球「球后」戴資穎自爆搭乘經濟艙前往備戰東京奧運，引發「商務艙跳票」等軒然大波。總統府發言人Kolas Yotaka...

疫情下場館距離與飯店品質難兼顧 奧運不住選手村學問大

東京奧運開幕進入最後倒數，我國代表團主團在昨天抵達日本東京後，卻因為選手住宿環境問題引發爭議，而從過去奧運經驗，不乏有世...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。