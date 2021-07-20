快訊

奧運國手搭乘經濟艙生波 傳體育署長張少熙請辭

戴資穎所屬羽球隊住宿被批寒酸 體育署回應了

戴資穎曾要求「住進一點」 體育署奧運完成任務卻挨罵

聯合新聞網 / 綜合報導
戴資穎在2018年亞運奪金後，就曾向體育署表態希望住宿地點能選擇距離場館近一些。 圖／翻攝自戴資穎臉書、Badminton提供
戴資穎在2018年亞運奪金後，就曾向體育署表態希望住宿地點能選擇距離場館近一些。 圖／翻攝自戴資穎臉書、Badminton提供

隨台灣代表團一同出征本屆東京奧運的世界球后戴資穎，她昨日在IG限時動態發布飯店房間照，卻引來網友為其抱不平，表示「體育署替世界球后準備的飯店太過寒酸！」甚至有網友拿中國隊下榻的4星級海景房做比較，不過地圖顯示此飯店距離比賽場館較近，也是符合防疫需求的旅館，或許是體育署做此考量的主因。

台灣代表隊於本屆東奧入住的選手村被安排與塞爾維亞與斯洛維尼亞等國同一棟，然而選手村距離羽球場館有著27公里的距離，搭車也至少需要花費30分鐘以上，也因此體育署決定本屆奧運另覓新居，讓選手不必舟車勞頓。

據地圖顯示，戴資穎所下榻的「Marroad Inn Tokyo」飯店距離羽球匹賽場館「武藏野森林綜合體育廣場」距離4.6公里，開車僅需7分鐘便可到達，而中國隊入住的「大磯王子大飯店」由於地處靠海，單趟車程就需80分鐘。

另外，戴資穎在2018年亞運奪金後，就曾向體育署表態希望住宿地點能選擇距離場館近一些，她當時也發文提到「體育環境有待加強」，當時甚至是父親代為找房，才有充分的時間準備比賽。

戴資穎認為比起舟車勞頓，距離更近的飯店對準備比賽更有利。 截圖自戴資穎IG
戴資穎認為比起舟車勞頓，距離更近的飯店對準備比賽更有利。 截圖自戴資穎IG

而今晨她也於限時動態作出回應，表示：「早安，謝謝大家的關心，可以住在離場館近的地方，省去搭車的時間，獲得更多的休息時間，是非常好的事情。選手村離球場50分鐘，但現在住的地方離場館只要10分鐘，不管賽前賽後都可以有更多的時間休息去準備比賽，早上要開始訓練，加油。」

而球評石明謹也發文指出，選手村距離比賽場地太遠是個隱憂，選擇住房條件稍差，但距離近的飯店反倒是個優勢，「當然如果再認真一點找，附近可能有好一點的飯店，但也不會是什麼高級飯店，現在這間羽球隊覺得他們能接受就OK，旁人就不用幫忙嫌了。」

東奧中華隊 2020東京奧運 戴資穎

相關新聞

羽球隊住宿被批寒酸 體育署回應：經教練考察後才承租

東京奧運代表團爆發住宿環境爭議，體育署在今天解釋這次代表團中共有5支代表隊因為比賽場館距離問題並未入住選手村，其中就包括...

東奧住宿飯店爆爭議 戴資穎：離場館近是對選手好的安排

東京奧運我國代表團主團在昨天抵達日本東京後，卻陸續爆發了經濟艙與住宿飯店的爭議事件，其中世界球后戴資穎所屬的羽球隊，就下...

立委秀招標公告打臉體育署：就算沒疫情國手還是經濟艙

東京奧運中華代表團主團人員昨天從松山機場搭乘華航班機前往東京，但包括羽球「世界球后」戴資穎等國手只能搭經濟艙、官員卻可搭...

疫情下場館距離與飯店品質難兼顧 奧運不住選手村學問大

東京奧運開幕進入最後倒數，我國代表團主團在昨天抵達日本東京後，卻因為選手住宿環境問題引發爭議，而從過去奧運經驗，不乏有世...

國手坐經濟艙風暴 總統府發言人也開砲：重點是「被怎麼看」

我國羽球「球后」戴資穎自爆搭乘經濟艙前往備戰東京奧運，引發「商務艙跳票」等軒然大波。總統府發言人Kolas Yotaka...

東奧國手待遇差？網友「仿時中體」酸世界怎跟的上台灣

蔡英文總統曾承諾要讓國手出國比賽搭商務艙，但此次東奧代表團卻「全員」跳票，連住宿水準都傳出不如烏干達。有網友在PTT上仿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。