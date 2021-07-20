戴資穎曾要求「住進一點」 體育署奧運完成任務卻挨罵

隨台灣代表團一同出征本屆東京奧運的世界球后戴資穎，她昨日在IG限時動態發布飯店房間照，卻引來網友為其抱不平，表示「體育署替世界球后準備的飯店太過寒酸！」甚至有網友拿中國隊下榻的4星級海景房做比較，不過地圖顯示此飯店距離比賽場館較近，也是符合防疫需求的旅館，或許是體育署做此考量的主因。

台灣代表隊於本屆東奧入住的選手村被安排與塞爾維亞與斯洛維尼亞等國同一棟，然而選手村距離羽球場館有著27公里的距離，搭車也至少需要花費30分鐘以上，也因此體育署決定本屆奧運另覓新居，讓選手不必舟車勞頓。

據地圖顯示，戴資穎所下榻的「Marroad Inn Tokyo」飯店距離羽球匹賽場館「武藏野森林綜合體育廣場」距離4.6公里，開車僅需7分鐘便可到達，而中國隊入住的「大磯王子大飯店」由於地處靠海，單趟車程就需80分鐘。

另外，戴資穎在2018年亞運奪金後，就曾向體育署表態希望住宿地點能選擇距離場館近一些，她當時也發文提到「體育環境有待加強」，當時甚至是父親代為找房，才有充分的時間準備比賽。

戴資穎認為比起舟車勞頓，距離更近的飯店對準備比賽更有利。 截圖自戴資穎IG

而今晨她也於限時動態作出回應，表示：「早安，謝謝大家的關心，可以住在離場館近的地方，省去搭車的時間，獲得更多的休息時間，是非常好的事情。選手村離球場50分鐘，但現在住的地方離場館只要10分鐘，不管賽前賽後都可以有更多的時間休息去準備比賽，早上要開始訓練，加油。」

而球評石明謹也發文指出，選手村距離比賽場地太遠是個隱憂，選擇住房條件稍差，但距離近的飯店反倒是個優勢，「當然如果再認真一點找，附近可能有好一點的飯店，但也不會是什麼高級飯店，現在這間羽球隊覺得他們能接受就OK，旁人就不用幫忙嫌了。」