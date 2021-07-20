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道歉無法解決問題！林義傑揭法律對運動員保障「根本是0」

聯合新聞網 / 綜合報導
中華隊選手搭乘經濟艙引發外界眾怒。 記者侯永全／攝影
中華隊選手搭乘經濟艙引發外界眾怒。 記者侯永全／攝影

日前我國世界羽球球后戴資穎隨台灣代表團一同出征本屆東京奧運，IG的一篇限時動態貼文引爆了政府讓運動員搭經濟艙的爭議，隨後總統蔡英文於臉書道歉，表示：「不夠細心和貼心，讓代表台灣拚戰的選手們感受不佳，我非常遺憾。」不過超馬好手林義傑也在昨晚連發2篇文表示「報告總統，道歉是沒辦法解決問題」，並指出我國對於「尊重體育運動員及相關從業人員」法律關係根本就是「零」。

林義傑表示，台灣體育法在體育署授權單項協會辦理相關選拔工作時，自始至終都沒有「委任契約」等法律關係，多數協會都僅以簽署「選手參加意願書」來單方面代表出賽奧運，他表示「幹罵的委員們你們真有檢視過體育立法問題？你們才是讓這件事情發生的始作俑者。不要馬後砲來檢討體育署。」

林義傑。 記者蘇健忠／攝影
林義傑。 記者蘇健忠／攝影

「協會跟選手、體育署跟選手前者是民間機關對選手，後者是行政機關對民間選手，都沒有權利與義務關係」、「就算當選國手參加奧運，國家對選手也沒有法律關係。 那麼，就別說，當運動員被各位說成台灣之光時，一點法律保障都沒有喔」林義傑也指出選手即便打出好成績，民間機關與行政機關在法律上皆沒有權利義務上的責任。

林義傑最後認為，若體育署繼續以「無名契約」的非典型契約模式，來做單方面的「意見調查表」替代「奧運代表委任契約」，忽略選手與協會、體育署三方的權利義務，這件事永遠都會存在，而且每四年就會循環一次。

東奧中華隊 2020東京奧運 戴資穎 林義傑

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