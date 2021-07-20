快訊

評／「滴滴」風波後寒蟬效應？外資將掀中國資產拋售潮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

邰智源2年前就嗆「狗官去坐貨艙」 網驚：根本神預言

聯合新聞網 / 綜合報導
出征東奧，選手搭經濟艙，官員搭商務艙引發風波，網友翻出藝人邰智源2年前拍攝的影片，早已對此情況提出批評，沒想到，2年後仍然發生。圖擷自YouTube
出征東奧，選手搭經濟艙，官員搭商務艙引發風波，網友翻出藝人邰智源2年前拍攝的影片，早已對此情況提出批評，沒想到，2年後仍然發生。圖擷自YouTube

東京奧運中華隊代表團昨日啟程出征，卻爆出隨行官員、教練搭商務艙，選手卻只能搭經濟艙，引發輿論撻伐。有網友發現，藝人邰智源早在2019年拍攝「一日系列」影片時，曾對此情況開嗆「為何那些狗官不去坐貨艙」，網友驚呼「神預言」、「先知」。

2019年3月《木曜4超玩》播出的「一日系統第95集」中，邰智源前往左訓中心，拍攝羽球國手周天成的訓練過程，在參觀選手宿舍時，邰智源還有感而發的表示，「這些國手都是我們國家的瑰寶，他出去代表國家贏得一面金牌，是讓全世界看到欸！你這些國手不讓每天，伺候他們伺候的好好的，怎麼行？」

邰智源接著問周天成，「我以前聽說啊，比方體育署或是相關官員出國，他們都是坐商務艙，我們選手都是坐經濟艙，是不是這樣子？」周天成尷尬回應「這個不好說」，讓邰智源怒嗆，「為什麼他們那些狗官不去坐貨艙！」當選手好不容易拚出了金牌，慶功時又出來沾光。

兩年前拍攝的影片對照今時發生的狀況，令網友驚呼「先知啊」、「根本神預言」、「原來所言真的不假呢」、「神預言，讓狗官坐貨艙回來」、「超前部署欸」、「兩年前的影片，回頭來看，真是諷刺」。

東奧中華隊 2020東京奧運

延伸閱讀

「國手擠經濟艙」若非戴資穎政府會理？網：小咖會被出征

東奧國手晚餐照曝光！4格菜色他驚「合格嗎？」網兩派戰翻

不讓「世界羽球球后」坐商務艙... 網友笑死：日本會讓大谷坐經濟艙？

戴資穎住評價3.3星飯店太寒酸 網發刷Google 5星「住得舒服」諷政府

相關新聞

東奧住宿飯店爆爭議 戴資穎：離場館近是對選手好的安排

東京奧運我國代表團主團在昨天抵達日本東京後，卻陸續爆發了經濟艙與住宿飯店的爭議事件，其中世界球后戴資穎所屬的羽球隊，就下...

東奧國手晚餐照曝光！4格菜色他驚「合格嗎？」網兩派戰翻

我國奧運代表團昨天才出發，就爆出讓球員坐經濟艙，官員坐商務艙的爭議，現在也被指球員和官員住的飯店價碼差一倍，引發與論抨擊，羽球國手戴資穎和王子維都po出了當晚的晚餐便當，有網友好奇「這便當有合格嗎？」引起網友熱議。

蘇貞昌：總統和我都不可能看飛機座次表 很對不起

東京奧運選手團坐經濟艙議題延燒，行政院長蘇貞昌今指出，他非常痛心，也誠摯向國人選手、同胞說這樣安排不對，「我們很對不起、...

戴資穎住3.3星飯店太寒酸 網發刷Google5星運動諷政府

台灣選手為國出征東京奧運，住的飯店卻很寒酸！羽球球后戴資穎被爆搭飛機坐經濟艙、住在Google評價3.3顆星的「Marroad Inn Tokyo」飯店，對照體育署官員住在評價4.6顆星的「MIMARU東京 新宿WEST」飯店，網友發起「刷Google 5星運動」，被笑「人才，還不快來報到上班」。

經濟艙沒多差卻被轟爆？網揭「2關鍵原因」：挺不下去

我國東京奧運代表團昨（19）搭上華航包機出征日本，世界球后戴資穎在IG上發限時動態，表示「好懷念長榮航空，可以坐商務艙」，意外爆出教練與選手被安排搭乘經濟艙，陪同官員卻搭乘商務艙...

升艙事件 國家教練：戴資穎294用世界第一高度幫政府上一課

世界球后戴資穎在IG披露搭經濟艙，引出選手搭經濟艙、行政人員卻搭商務艙的議論。國家級壘球教練蘇致榮說，感謝小戴，用世界第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。