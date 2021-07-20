邰智源2年前就嗆「狗官去坐貨艙」 網驚：根本神預言

東京奧運中華隊代表團昨日啟程出征，卻爆出隨行官員、教練搭商務艙，選手卻只能搭經濟艙，引發輿論撻伐。有網友發現，藝人邰智源早在2019年拍攝「一日系列」影片時，曾對此情況開嗆「為何那些狗官不去坐貨艙」，網友驚呼「神預言」、「先知」。

2019年3月《木曜4超玩》播出的「一日系統第95集」中，邰智源前往左訓中心，拍攝羽球國手周天成的訓練過程，在參觀選手宿舍時，邰智源還有感而發的表示，「這些國手都是我們國家的瑰寶，他出去代表國家贏得一面金牌，是讓全世界看到欸！你這些國手不讓每天，伺候他們伺候的好好的，怎麼行？」

邰智源接著問周天成，「我以前聽說啊，比方體育署或是相關官員出國，他們都是坐商務艙，我們選手都是坐經濟艙，是不是這樣子？」周天成尷尬回應「這個不好說」，讓邰智源怒嗆，「為什麼他們那些狗官不去坐貨艙！」當選手好不容易拚出了金牌，慶功時又出來沾光。

兩年前拍攝的影片對照今時發生的狀況，令網友驚呼「先知啊」、「根本神預言」、「原來所言真的不假呢」、「神預言，讓狗官坐貨艙回來」、「超前部署欸」、「兩年前的影片，回頭來看，真是諷刺」。