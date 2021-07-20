經濟艙沒多差卻被轟爆？網揭「2關鍵原因」：挺不下去

我國東京奧運代表團昨（19）搭上華航包機出征日本，世界球后戴資穎在IG上發限時動態，表示「好懷念長榮航空，可以坐商務艙」，意外爆出教練與選手被安排搭乘經濟艙，陪同官員卻搭乘商務艙。不但引發朝野立委強烈抨擊，包括蔡英文總統及行政院長蘇貞昌都致歉並表示遺憾，也在網路上引發熱議。

戴資穎感嘆，懷念長榮的商務艙。圖／取自 戴資穎Instagram

有網友在PTT八卦板PO文提到看到日本論壇在討論台灣選手搭經濟艙的事情，滿多日本人覺得還好，「台灣飛東京也不到三小時，其實根本也不會坐的很痛苦」，更有日本鄉民表示出差飛國外時，公司也都只幫忙買經濟艙而已，原PO因此提出疑問「是不是只有台灣人覺得搭經濟艙很爛啊？」

貼文一出立刻有網友點出兩個關鍵點，第一是戴資穎的父親戴楠凱回應6月曾接獲通知選手搭乘商務艙，戴資穎上機才知道是經濟艙，網友認為「食言，允諾要給商務艙卻給經濟艙，就是不對啊」、「是政府言而無信」、「承諾跳票」、「蔡的政策跳票，協會又不先跟小戴講」。

第二則是選手和官員的待遇「官員坐商務艙啊笑死」、「是官員去比賽，還是選手去比賽？」、「台灣官員>>>>>>>>>>>>>>>>>世界球后」、「不是經濟艙不好，是官員都搭商務艙，要選手情何以堪」、「大家一起坐經濟艙還沒話說」、「是官員去比賽，還是選手去比賽？」、「防疫考量坐經濟艙可以理解，那官員為啥不也搭經濟艙...這真的讓人挺不下去啊...」、「公司出差怎麼拿來和國手比啊」。

事件持續延燒，戴資穎後續發文表示抵達住宿地方，日本代表處有準備了便當，「謝謝大家的關心、參賽的每一位選手都是重要的」。