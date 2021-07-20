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東奧國手晚餐照曝光！4格菜色他驚「合格嗎？」網兩派戰翻

聯合新聞網 / 綜合報導
國手戴資穎與王子維po出了到東京的晚餐菜色。 圖／戴資穎、王子維ig
國手戴資穎與王子維po出了到東京的晚餐菜色。 圖／戴資穎、王子維ig

我國奧運代表團昨天(19日)才出發，就爆出讓球員坐經濟艙，官員坐商務艙的爭議，現在也被指球員和官員住的飯店價碼差一倍，引發輿論抨擊，羽球國手戴資穎王子維都po出了當晚的晚餐便當，有網友好奇「這便當有合格嗎？」引起網友熱議。

網友在PTT八卦板發文指出機位和房間都不合格的話，那便當呢，他貼上了戴資穎和王子維在社群平台發布的晚餐便當照，可見裡面有四格菜色，兩格為肉品、一格為麵包糕點、一格是綜合蔬菜，讓他好奇問大家「這便當有合格嗎？」。

網友看到照片也熱烈回應「輕食是不錯啦，可是運動選手怎麼可能吃得飽？」、「你買一個商業便當出差可以，可是是奧運比賽」、「這怎麼跟飛機餐很像，只差用木盒裝」、「奧運比賽吃這種，真的很難看」、「很多國家都帶專屬廚師，台灣可黏哪(可憐哪)」、「從推文就可看出台灣是運動沙漠，對運動員的營養需求一點認知都沒有」、「便利超商便當都比這個好吧...」。

不過也有網友認為「還行」、「餓了，看起來很不錯啊」、「飲食都要營養師配好的」、「看不出來是不是配好的，但看起來不差就是」、「便當，乾淨衛生對短期來說可能比較重要」、「便當給過」、「便當看起來還可以，但是營養夠嗎？」、「看起來還行吧，至少沒比房間糟糕」、「以前吃泡麵你知道嗎？」、「可能是美味知名的好吃便當，但不見得適合」。

東奧中華隊 2020東京奧運 奧運 便當 東京 戴資穎 王子維

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