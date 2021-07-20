戴資穎住評價3.3星飯店太寒酸 網發刷Google 5星「住得舒服」諷政府

台灣選手為國出征東京奧運，住的飯店卻很寒酸！羽球球后戴資穎被爆搭飛機坐經濟艙、住在Google評價3.3顆星的「Marroad Inn Tokyo」飯店，對照體育署官員住在評價4.6顆星的「MIMARU東京 新宿WEST」飯店，網友發起「刷Google 5星運動」，被笑「人才，還不快來報到上班」。

戴資穎19日在IG限時動態Po出下榻飯店的照片，網友驚訝國手級選手竟遭如此對待，發揮柯南辦案精神，發現是位在東京調布市的「東京馬羅德飯店」（Marroad Inn Tokyo），距離京王線「東府中站」徒步2分鐘、離1964年東京奧運馬拉松折返點旁的羽球場館車程約2公里，飯店房價每晚約2千4百元至3千4百元台幣，設備稍嫌老舊，Google評價為3.3顆星，戴資穎事後緩頰：「因為可以離球場比較近，也可以避免與太多人接觸。」但仍難掩網友怒氣，大酸「球后住3星？我以為是學生窮遊」。

「Marroad Inn Tokyo」飯店離距離京王線「東府中站」徒步2分鐘。（翻攝自Agoda官網）

就有網友反向思考，以「全力給選手飯店google5星不就解決了？」為題表示，雖然Marroad Inn Tokyo在Google評價為3.3顆星，「現在動用網路力量，給選手住的飯店5星評價，附上中日英文優質評論，台灣人這麼團結，想必不用一兩天，4.5星只是低標。」並暗酸政府如此一來，風向就會改變，「台灣奧運隊住4.5星飯店，政府有美名，選手吃得好住得舒服，雙贏。」至截稿為止，該飯店評價已微幅升至3.4顆星。

網友發起刷5星評價的運動，Marroad Inn Tokyo至截稿為止已升至3.4顆星。（翻攝Google）

住這間飯店 體育署報告回應了

至於為何戴資穎要住在Marroad Inn Tokyo？據教育部體育署在108年4月的「隨團督導2020年第32屆東京奧林匹克運動會賽前考察（後勤支援）返國報告」表示，該飯店有單人房及雙人房，並有提供付費的早、午、晚餐之餐廳，附近有間超市，也是離羽球競賽場館最近的一間，適合做為羽球代表隊下榻地點。

網友貼出戴資穎所住的「Marroad Inn Tokyo」飯店，離比賽會場不會太遠。（翻攝自PTT）

高官下榻飯店 房價高1倍

該報告也提到，選定「MIMARU東京新宿WEST」與東京媽祖廟旁的獨棟民宿做為東奧工作團隊的中繼站。經查，「MIMARU東京新宿WEST」屬4星級飯店，Google評價為4.6顆星，每晚房價約在5千元台幣上下，讓時代力量立法院黨團主任賴嘉倫在臉書不滿表示，「賽中工作團（高官）住4星飯店及媽祖廟民宿，嗯，為何不安排住一樣星等的住宿呢，希望體育署跟體協好好說明清楚。」

2020年3月26日開幕的「MIMARU東京新宿WEST」，每晚房價約在5至6千元台幣上下。（翻攝自MIMARU東京新宿WEST官網）

中國選手住海景飯店 網友超驚訝

另外，也有網友分享其他國家前進東奧所住的飯店，像是烏干達選手依日本網友猜測，可能住在「Hotel New Yutaka」；中國選手團住在位在神奈川內、可遠眺海景的「大磯王子大飯店」（Prince Hotels & Resorts）。不少網友就驚訝「（戴資穎）住得比非洲國家的還爛」、「中國住的還真好…台灣真可憐」、「台灣錢都花在某些人的口袋裡了」。