快訊

京站威秀影城員工確診 北市緊急疫調匡列、業者今停業清消

戴資穎住評價3.3星飯店太寒酸 網發刷Google 5星「住得舒服」諷政府

聯合新聞網 / 綜合報導
羽球球后戴資穎貼出搭坐經濟艙、住在Google評價3.3顆星的「Marroad Inn Tokyo」飯店，引起網友討論。（翻攝自戴資穎IG／合成照）
羽球球后戴資穎貼出搭坐經濟艙、住在Google評價3.3顆星的「Marroad Inn Tokyo」飯店，引起網友討論。（翻攝自戴資穎IG／合成照）

台灣選手為國出征東京奧運，住的飯店卻很寒酸！羽球球后戴資穎被爆搭飛機坐經濟艙、住在Google評價3.3顆星的「Marroad Inn Tokyo」飯店，對照體育署官員住在評價4.6顆星的「MIMARU東京 新宿WEST」飯店，網友發起「刷Google 5星運動」，被笑「人才，還不快來報到上班」。

戴資穎19日在IG限時動態Po出下榻飯店的照片，網友驚訝國手級選手竟遭如此對待，發揮柯南辦案精神，發現是位在東京調布市的「東京馬羅德飯店」（Marroad Inn Tokyo），距離京王線「東府中站」徒步2分鐘、離1964年東京奧運馬拉松折返點旁的羽球場館車程約2公里，飯店房價每晚約2千4百元至3千4百元台幣，設備稍嫌老舊，Google評價為3.3顆星，戴資穎事後緩頰：「因為可以離球場比較近，也可以避免與太多人接觸。」但仍難掩網友怒氣，大酸「球后住3星？我以為是學生窮遊」。

「Marroad Inn Tokyo」飯店離距離京王線「東府中站」徒步2分鐘。（翻攝自Agoda官網）
「Marroad Inn Tokyo」飯店離距離京王線「東府中站」徒步2分鐘。（翻攝自Agoda官網）

就有網友反向思考，以「全力給選手飯店google5星不就解決了？」為題表示，雖然Marroad Inn Tokyo在Google評價為3.3顆星，「現在動用網路力量，給選手住的飯店5星評價，附上中日英文優質評論，台灣人這麼團結，想必不用一兩天，4.5星只是低標。」並暗酸政府如此一來，風向就會改變，「台灣奧運隊住4.5星飯店，政府有美名，選手吃得好住得舒服，雙贏。」至截稿為止，該飯店評價已微幅升至3.4顆星。

網友發起刷5星評價的運動，Marroad Inn Tokyo至截稿為止已升至3.4顆星。（翻攝Google）
網友發起刷5星評價的運動，Marroad Inn Tokyo至截稿為止已升至3.4顆星。（翻攝Google）

住這間飯店 體育署報告回應了

至於為何戴資穎要住在Marroad Inn Tokyo？據教育部體育署在108年4月的「隨團督導2020年第32屆東京奧林匹克運動會賽前考察（後勤支援）返國報告」表示，該飯店有單人房及雙人房，並有提供付費的早、午、晚餐之餐廳，附近有間超市，也是離羽球競賽場館最近的一間，適合做為羽球代表隊下榻地點。

網友貼出戴資穎所住的「Marroad Inn Tokyo」飯店，離比賽會場不會太遠。（翻攝自PTT）
網友貼出戴資穎所住的「Marroad Inn Tokyo」飯店，離比賽會場不會太遠。（翻攝自PTT）

高官下榻飯店 房價高1倍

該報告也提到，選定「MIMARU東京新宿WEST」與東京媽祖廟旁的獨棟民宿做為東奧工作團隊的中繼站。經查，「MIMARU東京新宿WEST」屬4星級飯店，Google評價為4.6顆星，每晚房價約在5千元台幣上下，讓時代力量立法院黨團主任賴嘉倫在臉書不滿表示，「賽中工作團（高官）住4星飯店及媽祖廟民宿，嗯，為何不安排住一樣星等的住宿呢，希望體育署跟體協好好說明清楚。」

2020年3月26日開幕的「MIMARU東京新宿WEST」，每晚房價約在5至6千元台幣上下。（翻攝自MIMARU東京新宿WEST官網）
2020年3月26日開幕的「MIMARU東京新宿WEST」，每晚房價約在5至6千元台幣上下。（翻攝自MIMARU東京新宿WEST官網）

中國選手住海景飯店 網友超驚訝

另外，也有網友分享其他國家前進東奧所住的飯店，像是烏干達選手依日本網友猜測，可能住在「Hotel New Yutaka」；中國選手團住在位在神奈川內、可遠眺海景的「大磯王子大飯店」（Prince Hotels & Resorts）。不少網友就驚訝「（戴資穎）住得比非洲國家的還爛」、「中國住的還真好…台灣真可憐」、「台灣錢都花在某些人的口袋裡了」。

中國選手團住在位在神奈川內、可遠眺海景的「大磯王子大飯店」。（翻攝自大磯王子大飯店官網）
中國選手團住在位在神奈川內、可遠眺海景的「大磯王子大飯店」。（翻攝自大磯王子大飯店官網）

東奧中華隊 2020東京奧運 戴資穎

延伸閱讀

東奧國手晚餐照曝光！4格菜色他驚「合格嗎？」網兩派戰翻

選手比賽vs.長官度假 苦苓怒：回程長官都滾去經濟艙

戴資穎抵飯店分享心情 「每一位選手都是重要的」

國手出戰東奧搭經濟艙 官員卻搭乘商務艙

相關新聞

選手又矮一等？時力：戴資穎住網評3星旅館、官員住4顆星

東運代表團才剛出發，就不斷傳出官員享福、球員吃苦的爭議。繼全數教練與選手被安排搭乘經濟艙，相關行政人員卻搭乘商務艙之後，...

東奧國手晚餐照曝光！4格菜色他驚「合格嗎？」網兩派戰翻

我國奧運代表團昨天才出發，就爆出讓球員坐經濟艙，官員坐商務艙的爭議，現在也被指球員和官員住的飯店價碼差一倍，引發與論抨擊，羽球國手戴資穎和王子維都po出了當晚的晚餐便當，有網友好奇「這便當有合格嗎？」引起網友熱議。

新聞眼／讓總統失信 只因不夠貼心？

我國奧運代表團昨天啟程東京備戰，這原本是政府可以藉由凝聚國人共識，強化台灣精神的大好場域，連昨天防疫記者會上都戴上加油口...

選手比賽vs.長官度假 苦苓怒：回程長官都滾去經濟艙

羽球「球后」戴資穎昨(19)日赴東奧比賽時，在出國門前爆出搭經濟艙，引起國人憤慨，作家苦苓也在臉書寫下對國手出賽的機票艙等竟被如此對待的想法，認為回程時選手應坐商務艙，長官「滾回去經濟艙」認為選手是來比賽，長官是來「度假」的，「好不好意思跟人家搶？」

戴資穎住評價3.3星飯店太寒酸 網發刷Google 5星「住得舒服」諷政府

台灣選手為國出征東京奧運，住的飯店卻很寒酸！羽球球后戴資穎被爆搭飛機坐經濟艙、住在Google評價3.3顆星的「Marroad Inn Tokyo」飯店，對照體育署官員住在評價4.6顆星的「MIMARU東京 新宿WEST」飯店，網友發起「刷Google 5星運動」，被笑「人才，還不快來報到上班」。

「國手擠經濟艙」若非戴資穎政府會理？網：小咖會被出征

東京奧運中華代表隊昨（19）日包機飛往日本東京，先前明明承諾「選手搭乘商務艙」卻跳票，選手們只能搭經濟艙，連「世界球后」戴資穎也不例外。她在社群平台上上傳搭乘經濟艙的照片，留下「懷念長榮商務艙」的心情，戴爸也說有種「被騙的感覺」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。