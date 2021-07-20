收到10萬舉發通知書 陳政聞不服氣：要捍衛清白

屏東縣「牡丹灣Villa」火鍋趴風暴擴大，行政院南部聯合中心執行長陳政聞丟官，陳政聞今天上午收到縣府寄來的舉發通知書，指他違反室內5人以上不可群聚規定，他說，「我當然不服氣，一定會陳述意見捍衛清白」。

陳政聞請辭獲准，他說，已麻煩同事協助他打包私人物品，辦公室已經清空。外界指他是市長陳其邁指子弟兵，也有人將他歸屬湧言會，他說，「別再把我貼標籤，我是我女兒的人」。

這一事件發展備受矚目，屏東縣政府清查本月13日晚間有35人入住，其中15名未在房間用餐房客，昨已依違反傳染病防治法送辦，衛生局火速裁處15人各10萬元罰鍰，包含陳政聞夫妻。

陳政聞說，舉發通知書今天已寄到他戶籍地，但他老婆沒收到，是否也在開罰名單中不得而知，但他的部分是一定會陳述意見，捍衛自身清白。

陳政聞指出，他和家人當晚在民宿一樓另一處獨立空間吃晚餐，絕對沒參加二樓火鍋趴。同行友人被指認大多是高雄地產界人士，陳政聞說，這就是一趟單純的家庭旅遊，沒有不可告人之事，大家別過度想像或臆測。