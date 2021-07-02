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彰化喬友大樓火警4死 16人曾進出火場將約談

中央社 / 彰化2日電

彰化喬友大樓造成4死，檢方查出有16人曾在火場進出，會進行約談，以釐清是否和火警有關聯；對外傳罹難外籍女移工PCR為陽性，彰縣衛生局解釋，女移工CT值超過30已無傳染力。

喬友大樓造成4死，彰化縣消防局人員昨天和今天二度進入火場鑑識，確認起火原因，彰化地檢署檢察官昨天也跟著消防局人員進入火場，了解起火的原因，也調閱大樓內防疫旅館設在大樓1樓以及7到9樓的監視器畫面。

消防局人員發現，6月30日當天有16人曾在火場進出，其中包含外送人員以及裝修工人，檢方將一一進行約談，了解他們進入大樓的原因，也會約談旅館工作人員以釐清案情。

至於疑似為起火點的2到4樓，消防局人員發現都為閒置空間，無人使用，卻堆放許多雜物，不過樓層已斷電，應和電線走火無關。

至於外傳1名在火場罹難的外籍女移工PCR篩檢為陽性，彰化縣衛生局解釋，這名女移工為南彰化一間醫院群聚感染的確診者，女移工後來因CT值超過30，依中央規定可解隔離，但仍需進行自主健康管理。

衛生局指出，由於女移工負責照顧長輩，雇主因此安排她住在防疫旅館，女移工遺體進行PCR篩檢，CT值為33，應該已無傳染力。

移工 衛生局 喬友大樓

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