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彰化喬友大樓惡火 房客驚魂回憶「開窗是死 待房也是死」

聯合新聞網 / 綜合報導

彰化市防疫旅館喬友大樓失火，釀成四死二十一傷的慘劇。圖／聯合報系資料照片
彰化市防疫旅館喬友大樓失火，釀成四死二十一傷的慘劇。圖／聯合報系資料照片
彰化喬友大樓於6月30日發生大火造成4死21傷慘劇，其中死者與傷者各有一名消防人員，相關資訊仍在調查中。今日在PTT有網友分享大樓防疫旅館內隔離朋友火災當天的事發狀況，引起網友討論。

當事人表示起火當天晚上，自己在睡夢中被火警警報驚醒，隨即聽到旅館廣播說明是誤觸，請大家放心。雖然外面有好幾台消防車的聲音，然而當時以為是虛驚一場並沒有在意。直到晚上8點左右，房間內有煙霧及臭味，加上區公所社會課的打電話通知火警警訊，才確認是自己所在大樓發生火災，但情況已不適合逃生，只能拿濕毛巾擋住門縫及口鼻，遵照消防人員指示趴在地上等待救援。

晚間9點至9點40分，當事人接到衛生局和市公所社會課電話，請他待在原地等待救援，之後因沒等到消防人員，其撥打119求助，並持續以趴姿更換濕毛巾，企圖增加逃生機會。

但了晚上10點半，房間內的空氣已無法繼續讓他呼吸，「開窗是個死，待房也是死」，因此把窗戶並拿起手機手電筒向外求救，過了十多分鐘後有消防人員開門將他接出去，才得以獲救前往醫院。

彰化市喬友大樓有人一大早置放鮮花表達哀悼。記者劉明岩／攝影
彰化市喬友大樓有人一大早置放鮮花表達哀悼。記者劉明岩／攝影

不少網友看完事發經過，紛紛留言「火神的眼淚」、「你朋友真是命大」、「這會讓人失去戒心吧……好險你朋友有接到電話」、「世越號台灣版！？」也有網友認為旅館一開始解釋火災警報為誤觸是「過失致死」的行為。除了安慰當事人劫後餘生，留言中也有許多人感謝消防人員救火的辛勞，才能讓火勢順利平息。

喬友大樓 火災 PTT

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