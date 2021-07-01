彰化喬友大樓火警4死 逃生梯濃煙密布增救援難度

彰化市喬友大樓昨晚發生火警，造成四死、二十一傷，集中在七至九樓的防疫旅館「百香果」商旅。圖／彰化消防局提供 彰化喬友大樓昨晚發生大火造成4死20傷，4名死者中包含3名大樓內防疫旅館房客，另名死者則為消防隊員；消防局指出，濃煙布滿大樓逃生梯，只能動用雲梯車救人，增加救援難度。

彰化縣消防局昨晚7時46分左右接獲報案指稱，彰化市彰化火車站前的喬友大樓發生火警，消防局出動26輛消防車及14輛救護車前往灌救。

消防隊員到場後發現，15層樓高的大樓從二樓及三樓冒出濃煙及火光，由於大樓內有防疫旅館，6名先到場的消防隊員2人一組，分3組進入大樓內搜救。

「當時聽到警鈴響，我趕緊報案」，旅館業者蔡進峰說，他花錢整修大樓7到9樓，經營智能旅館，且使用全新的防火建材，火警發生時只看到二樓冒出濃煙，於是請員工將防火門關閉，通知旅館住客先不要外出，待在房間內待救。

「濃煙很黑又很燙」，蔡進峰帶領消防人員上樓，協助引導受困的住客，從較安全的樓梯下樓避難。

彰化縣消防局第一大隊長劉錫垣受訪時指出，起初接到報案指二樓及三樓的火勢不大，6名消防隊員先進入大樓搜尋，後來接到回報指大樓兩側逃生梯都布滿濃煙，如果冒然下樓的話可能會受傷，考量到救人優先，於是通知受困民眾就地避難，先在房間內等待消防隊員救援。

劉錫垣說，沒想到昨晚11時左右，火勢突然變大，雲梯車無法靠近噴水滅火，消防隊員沒有辦法搭雲梯車進大樓救人，增加搜救難度。

消防隊員進入大樓後，從7樓開始搜尋，將受困民眾救出，在9樓搜尋時，和消防隊員陳志帆同組的消防隊員因濃煙阻擋視線摔傷，於是走到窗戶邊等待救援，陳志帆則獨自一人行動。

消防局人員透過無線電呼叫陳志帆卻無人回應，其他隊員原本要攜帶氧氣瓶上到9樓尋找陳志帆，但因二、三樓的大火讓雲梯車無法靠近，消防隊員無法進入大樓救人，直到火勢變小，才能進入9樓搜尋，卻發現包括陳志帆在內的4人已無氣息，其中陳志帆被發現時躲在浴室浴缸，氧氣瓶已無氧氣。

彰化縣消防局指出，這起火警造成4人死亡，另有10人在彰化秀傳醫院接受治療，10人送彰化基督教醫院治療，另有6人被救出後，被送到其他防疫旅館繼續接受居家檢疫。

彰化縣長王惠美則說，她也是為人母，了解家屬心中失去家人的痛苦，縣府除了會發送新台幣20萬元的慰問金給家屬外，也會為殉職的消防員爭取從優撫卹。