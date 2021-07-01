彰化喬友大樓消防安檢合格 多次火警命運多舛

彰化喬友大樓發生大火造成4死，喬友大樓曾是彰化市的地標，因發生多次火災而荒廢，後來有旅館進駐，彰化縣消防局則指出，旅館最近半年的消防安檢合格，安全沒有問題。

位在彰化市彰化火車站前的喬友大樓樓高15層，1993年啟用時，大樓內有百貨商場、遊樂場、餐廳以及KTV，曾是彰化市內的商業地標，不過後來因發生3次火警，大樓逐漸荒廢，一度被人戲稱為彰化最大的廢墟，整棟大樓只剩1樓的電子遊戲機場還在營業。

喬友大樓管理委員會主任委員蔡進峰3年前整合住戶意見，決定重新整修大樓以及招商，蔡進峰自己也向縣府申請許可，在大樓經營智能旅館，也計劃幫大樓重新拉皮，希望健身中心和補習班能進駐，讓大樓展現新面貌。

蔡進峰今天接受記者訪問時強調，旅館的防火安全設施沒有問題，彰化縣消防局也指出，旅館屬於甲類場所，一年須進行2次消防安檢，由業者委託的設備師進行檢查申報，業者最近一次申報是4月6日，5月11日消防隊員到場複查合格，沒有違規問題；至於疑似為起火點的2樓及3樓，由於是閒置空間，依法不需要進行安檢。