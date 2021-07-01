陳志帆隨父腳步踏上打火路 殉職宛如火神的眼淚

彰化消防員殉職，一張同僚跪地痛哭照讓人不捨。圖／翻攝彰化人大小事 喬友大樓惡火，消防員陳志帆殉職火場，可能遇到的情境宛如「火神的眼淚」翻版；陳志帆父親是義消，從小耳濡目染，於是長大投身消防志業，如今遇難，令父母、隊友難過不已。

彰化市喬友大樓昨天晚間發生大火，濃煙從2樓冒出，一路竄往高樓層，悶燒整晚，受困者直到今天凌晨陸續獲救，造成4人死亡、20人受傷送醫，死者其中1人是消防員；由於喬友大樓7樓到9樓為防疫旅館，處理狀況相對複雜，彰化縣長王惠美獲報後第一時間趕抵。

殉職勇消陳志帆年僅33歲，戶籍在彰化縣，由於他的父親是義消，陳志帆從小耳濡目染，也立志要投身消防志業，103年特考班畢業後，105年分發到彰化縣消防局彰化東區分隊，未遠派外縣市，留在家鄉守護縣民，可能因忙於消防工作，仍是單身、未婚狀態。

「消防員工作時間長，留在分隊的日子，比回家還多，隊員之間就像家人一樣」，隊上人員透露，陳志帆工作很勤奮、態度很積極，對於長官交辦事項，總是處理得又快又好，與父母的感情也很好，一家人生活和樂，對於失去陳志帆，許多同仁難過哽咽，說不出話。

據了解，火場當時仍有民眾受困，陳志帆與隊友獲派到9樓搜索，至少2人一組的搜索隊，為何陳志帆會落單，最後在一間房內浴缸被找到時已失去意識，是目前調查重點之一，彰化縣消防局代理局長邱聰佳今天在殯儀館接受媒體聯訪表示，陳志帆應是氣瓶耗盡，加上濃煙摸黑，逃到浴室後窒息死亡。

電視節目「火神的眼淚」獲觀眾好評，劇中角色同安分隊消防員林義陽與夥伴進火場搜索受困者，後來因故與同伴失散，落單後為了救人而殉職火場，對比陳志帆可能遇到的情境，令許多網友不勝唏噓。