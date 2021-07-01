彰化4死火警 旅館業者還原事發現場心有餘悸

彰化市喬友百貨大樓內防疫旅館發生大火，造成1消防殉職、3隔離住客死亡。記者劉明岩／攝影 彰化市喬友大樓昨晚發生火警，造成4死、20傷，死傷集中在樓上防疫旅館，旅館業者還原事發過程仍心有餘悸，對消防人員冒險搶救民眾，他不停說感謝「真的很了不起」。

原喬友百貨舊大樓改裝的防疫旅館，6月30日晚間7時52分發生大火，消防局共出動消防車輛58輛、14輛救護車，與消防人員166人前往搶救。

火警在今天清晨3時5O分救出大樓7至9樓的「百香果商旅」住民29人、工作人員2人，火災共造成4人死亡（其中1人為消防人員）、20人受傷送醫（其中1人為消防人員）。

事發後，百香果商旅業者蔡進峰，回憶事發過程仍心有餘悸，他表示，當時消防警報響起，他立即與員工檢查各樓層，那時候還沒有什麼煙，他從樓梯往下查看，就發現2樓疑似起火。

蔡進峰說，他立即打電話向消防局報案，消防人車迅速到達現場，他也到1樓引導消防人員上樓救災，並請員工將防火門關閉，通知旅館住客先不要外出，待在房間內待救，彰化縣長王惠美也到現場坐鎮指揮。

蔡進峰也跟著消防人員上樓，協助引導受困的住客，從較安全的樓梯下樓避難，「濃煙很黑又很燙」他靠著手電筒與意志力進行救援。

提到殉職消防員受困的9628房，他說，房間不知何故反鎖，他自窗戶爬進後開鎖，讓消防人員進入救援，「真的很感謝消防員，他們真的是冒著生命危險，救出所有的人，真的是很了不起。」

蔡進峰說明，他投入數千萬元，將大樓7至9樓改建為商旅，共有74間房間，2年前開業，目前作為防疫旅館使用，主要住客以居家檢疫與隔離者為主，目前6樓也正在改裝要增設房間。

至於火警原因，蔡進峰說，大樓2至3樓為空屋，堆放地毯等易燃物，也有些許裝潢，目前1樓因經營的八大行業停業，若有不明人士闖入也難以預測。

位於彰化火車站前的喬友大樓，樓高15樓為當地地標，民國82年完工營業，期間曾有百貨商場、電子遊藝場進駐，但多次發生火災意外空屋多年，2年前經過活化後，7至9樓改裝為商旅使用。