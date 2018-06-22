華山分屍案死者胸部下落不明 警方採證軍綠色塑膠箱

2018-06-22 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



警方今早發現可疑塑膠箱，通報鑑識中心至現場採證。圖／本報資料照片 分享 facebook

台北華山102草原自治區發生殺人分屍命案，震驚社會，今天上午7時許，北市府在現場拆除草原上的違建帳篷，時約8點半，警方發現一個約1公尺大的「軍綠色」塑膠箱，與犯嫌陳伯謙描述的藏匿屍塊箱子一樣，警方立即通報鑑識中心到場採證，懷疑死者高姓女子的雙乳就在其中。

草原分屍案爆發後，檢警針對「野居草堂」小木屋進行搜索採證，在小木屋門口拉起封鎖線，直到家屬前往招魂，檢方為求慎重，命警方在現場拉起三道封鎖線，層層維護，保留現場。

昨日下午向政府租借草皮的「野青眾」，回到草皮上自行拆除、搬動警方封鎖線外物品，當時年輕人花了數小時拆除，將東西逐一搬上車，後來在警方勸導下，又全數搬下車。

據了解，昨日傳出北市府將拆除違建帳篷，今天上午北市府依照檢方指示進行拆除作業，約上午8時許，在木棧板下方，發現一個可疑的塑膠箱。這個「軍綠色」的塑膠箱與犯嫌供稱，曾經裝有死者遺體屍塊相符，立即通報鑑識中心人員前往採證，盼案情能有進一步發展。

命案發生後，華山草皮上一舉一動受到社會關注，臉書粉絲團「台灣愛兔協會」指出，曾有民眾通報，大草原上疑似有兔子被遺棄，遭狠心丟棄在開放式廚房旁，且附上木棧板藏有大量禽鳥屍塊的照片，場面怵目驚心。今日市府及警方在現場拆除違建，尚未發現有禽鳥屍塊。

華山分屍案死者胸部下落不明，警方採證軍綠色塑膠箱。 記者蕭雅娟/攝影 分享 facebook