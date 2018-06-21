親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
射箭教練分屍案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

反制大陸一千零一招…拒搭航班 又推人民上第1線

華山分屍案柯文哲說恐怖情人難防 她怒：閉上大嘴巴

2018-06-21 08:22聯合報 記者周志豪╱即時報導

華山分屍案震驚全台，台北市長柯文哲受訪時提及，「沒有做的時候，也不知道他是恐怖情人」等語，對此，台北市議員參選人游淑慧在臉書批，「恐怖情人？柯市長，這一次請閉上您的大嘴巴吧！不要二度傷害受害人」。

她說，這兩天看到柯文哲沒有對這個不幸的事件表達哀悼，也沒有檢討市政府的管理規劃缺失，柯任意將這個犯罪案件定調為「感情糾紛、恐怖情人、很難預防」。她要抗議這樣的言論，因為這不但是市長失格卸責，而且對受害者和家屬來說是二次傷害。市長憑什麼認定他們是情人關係？難道心裡還想這是受害者「遇人不淑」嗎？

游淑慧說，請柯文哲閉上大嘴巴，陳姓兇嫌是罪犯，不是情人；這是兇殺案件，不是情殺案件；這是治安問題，不是感情問題；市政府要有檢討責任的擔當，而不是胡扯這是私人感情糾紛。

她說，受害者認為自己認識的是一位「駐華山的藝術家」、而去的場域是台北市的一個公共場所，或許是基於這兩個原因才安心前往、不設防。事實上，華山大草原，位於台北市的市中心，這裡並不是人煙稀少的邊陲地帶，也不是私人管理的個人產權，這裡本該是市民能安心、安全的休憩使用的公共空間。

游淑慧說，郝市府時代，他們希望華山打造為城市居民能共享的城市空間、創意基地；辦野餐、草地肥皂箱、兒童地景藝術工作坊，這本該是一個大人小孩都可以親近的空間，而不是變成所謂的「放任與自治」，變成台北市治安的「化外之地」。結果，現在的華山大草原，不但成為當地里民的惡夢，也變成一個無辜生命的葬身之處。台北市政府知不知道華山草原夜間照明、監視器等設備不足？知不知道偌大華山文創區巡邏警力不足？所以，這不是難以預防的恐怖情殺案，而是可以預防的公共安全。

台北市長柯文哲（左）。記者邱瓊玉／攝影
台北市長柯文哲（左）。記者邱瓊玉／攝影
分享

柯文哲華山大草原分屍案

相關新聞

運屍畫面曝光！ 大白天膽大妄為運屍 與人擦身也不怕

2018-06-20 22:55

野青眾闖禁區開趴 恐遭罰

2018-06-21 00:04

闖華山引道開電音趴！野青眾：以為是廢墟

2018-06-20 20:38

「野青眾」人類動物園脫光照曝光 網批假藝術之名

2018-06-20 19:25

影／「野青眾」違法闖華山鐵道開趴 台鐵：已報警處理

2018-06-20 19:19

百野繞境、人類動物園 「野青眾」最根本的面貌是這樣

2018-06-20 14:40

野青眾闖華山引道開趴 梅花里里長：每個人都爬得進去

2018-06-20 14:40

直擊／華山引道變「荒唐樂園」 民進黨部陷國安危機

2018-06-20 14:13

扯！野青眾入侵華山軌道辦電音趴 台鐵報警

2018-06-20 13:35

華山大草原遭疑治安死角 北市府：有密切督導

2018-06-20 13:00

華山分屍案失蹤期間搜尋畫面曝光！ 凶嫌若無其事還微笑

2018-06-20 12:29

華山分屍案檢警擬回小木屋搜索 家屬下午招魂

2018-06-20 12:05

「野青眾」闖入台鐵禁區 封閉的華山引道變開趴區？

2018-06-20 12:03

分屍案頻傳因廢死？邱太三：沒廢死 按程序執行死刑

2018-06-20 12:00

彭懷真：沉溺A片與玩具化 恐怖情人2特質

2018-06-20 11:19
看更多

熱門文章

直擊／華山引道變「荒唐樂園」 民進黨部陷國安危機

2018-06-20 14:13

「野青眾」人類動物園脫光照曝光 網批假藝術之名

2018-06-20 19:25

「野青眾」闖入台鐵禁區 封閉的華山引道變開趴區？

2018-06-20 12:03

彭懷真：沉溺A片與玩具化 恐怖情人2特質

2018-06-20 11:19

網傳松江南京旅客揮刀 捷警：105年舊事件

2018-06-20 17:17

華山分屍案失蹤期間搜尋畫面曝光！ 凶嫌若無其事還微笑

2018-06-20 12:29

用這種拖把要小心！她被柄頭插進手肘、當場削肉噴血

2018-06-20 14:37

百野繞境、人類動物園 「野青眾」最根本的面貌是這樣

2018-06-20 14:40

北檢高調公布王炳忠起訴書 周泓旭有意見了！

2018-06-20 16:07

分屍案頻傳因廢死？邱太三：沒廢死 按程序執行死刑

2018-06-20 12:00

運屍畫面曝光！ 大白天膽大妄為運屍 與人擦身也不怕

2018-06-20 22:55

報復被要求排隊 男子用千元買糖果、顆顆分開結帳

2018-06-20 15:29

扯！野青眾入侵華山軌道辦電音趴 台鐵報警

2018-06-20 13:35

新北驚傳狼師 至少7名小學生遭伸魔爪

2018-06-20 12:01

新北爆鐘點狼師 校方：早已停聘調查 若屬實通報全國

2018-06-20 14:38

婦栽進文化中心水池溺水 暫無生命跡象

2018-06-20 09:34

繼父性侵產子 少女求情「他比我生父對我還好」

2018-06-20 11:05

德安航空涉詐欺董事長被約談 十年詐領數億元

2018-06-20 14:25

轎車撞柱成火球4慘死！ 2人燒成焦屍2人拋飛亡

2018-06-21 07:59

警員當街逮人起獲千萬K他命 倒抽一口涼氣

2018-06-20 09:42

德安航空涉詐5億 4年載客少2成虧損加大

2018-06-20 22:39

停等紅燈不慎「越線」遭後車檢舉 法官直接撤銷罰單

2018-06-20 19:05

賓士車卡山溝「倒退嚕」 倒楣代駕搬車遭輾斃

2018-06-20 11:31

養子獨吞500萬遺產 親生兄妹不饒他

2018-06-20 15:15

闖華山引道開電音趴！野青眾：以為是廢墟

2018-06-20 20:38

野青眾闖華山引道開趴 梅花里里長：每個人都爬得進去

2018-06-20 14:40

拿發票讓阿扁報國務機要費 種村碧君捧心求停審

2018-06-20 15:39

世新情殺女學生：被臉書、電話、LINE、簡訊長期騷擾

2018-06-20 17:01

板橋分屍案告別式 死者哥哥：十個死刑都無法原諒

2018-06-20 11:34

「你中了100萬」對方坦言是詐騙 卻還是因「貪」被騙

2018-06-20 17:02

工讀生雨天外送全身濕透 慘被莫名客訴「獎金全無」

2018-06-20 11:45

台女澳洲求職遭性侵 外交部：確保當事人權益

2018-06-20 21:43

華山大草原遭疑治安死角 北市府：有密切督導

2018-06-20 13:00

影／基隆漁船釣魚台北方遭日船撞擊 船長控肇逃追70浬

2018-06-20 12:17

台美司法互助「困坐愁城」？ 陳俊哲今拒絕作證

2018-06-20 23:08

逛基隆廟口夜市手提袋被刀割破 疑扒手出沒

2018-06-20 10:34

華山分屍案檢警擬回小木屋搜索 家屬下午招魂

2018-06-20 12:05

德安航空台東辦公室傳遭搜索 員工：班機正常

2018-06-20 12:32

華山分屍案 家屬現場招魂哽咽擲筊兩次

2018-06-20 16:16

華山分屍案柯文哲說恐怖情人難防 她怒：閉上大嘴巴

2018-06-21 08:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top