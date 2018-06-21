華山分屍案柯文哲說恐怖情人難防 她怒：閉上大嘴巴

2018-06-21 08:22 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



華山分屍案震驚全台，台北市長柯文哲受訪時提及，「沒有做的時候，也不知道他是恐怖情人」等語，對此，台北市議員參選人游淑慧在臉書批，「恐怖情人？柯市長，這一次請閉上您的大嘴巴吧！不要二度傷害受害人」。

她說，這兩天看到柯文哲沒有對這個不幸的事件表達哀悼，也沒有檢討市政府的管理規劃缺失，柯任意將這個犯罪案件定調為「感情糾紛、恐怖情人、很難預防」。她要抗議這樣的言論，因為這不但是市長失格卸責，而且對受害者和家屬來說是二次傷害。市長憑什麼認定他們是情人關係？難道心裡還想這是受害者「遇人不淑」嗎？

游淑慧說，請柯文哲閉上大嘴巴，陳姓兇嫌是罪犯，不是情人；這是兇殺案件，不是情殺案件；這是治安問題，不是感情問題；市政府要有檢討責任的擔當，而不是胡扯這是私人感情糾紛。

她說，受害者認為自己認識的是一位「駐華山的藝術家」、而去的場域是台北市的一個公共場所，或許是基於這兩個原因才安心前往、不設防。事實上，華山大草原，位於台北市的市中心，這裡並不是人煙稀少的邊陲地帶，也不是私人管理的個人產權，這裡本該是市民能安心、安全的休憩使用的公共空間。