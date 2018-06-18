射箭教練殺女分屍棄置陽明山 檢方聲押禁見

2018-06-18 22:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



射箭教練陳伯謙企圖性侵高姓女子不成，勒斃高後，以魚刀分屍，裝入7袋棄置陽明山區。警方尋獲全數屍塊後，詢後以殺人罪嫌移送法辦，檢方複訊後向法院聲請羈押禁見。

據了解，陳、高本月1日凌晨喝酒聊天，陳想和高發生性關係遭拒絕，竟出手被掐死對方，分屍將屍塊丟往陽明山。

警方今天中午帶陳到現場模擬尋屍，下午3點，現場搜尋工作告一段落，葬儀社人員抬出屍袋後送上車，警方也押著戴著安全帽的陳嫌離去。