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朋友力挺分屍案凶嫌「相信他不會做這種事」

2018-06-18 19:00聯合報 記者江孟謙╱即時報導

陳姓射箭教練殺害女學員後分屍丟棄山區，今天凌晨向警方認罪，警方也循他供出的地點找到屍塊；陳男的一名友人稍早在臉書PO文，認為一切都還未經過查證，「我到現在仍然相信草山不會做這種事。」

該名網友說，即使流言蜚語，新聞說證據確鑿，還是希望等到陳嫌親口對他說才會相信，「我今天看見的，是民眾的嗜血。」「遇到還未被查證的事時就像是聞到鮮血的鯊魚，一股腦撲上撻伐，也沒有想等事情真的完整，沒有人願意多給他一個說話的機會。」

網友說，陳的手機被警方沒收，沒人可以聯繫，「一切的定罪在我看來疑點重重。」「無論結果如何，草山就是我的朋友，希望大家在撻伐任何一方時多等待一下，不要不小心毀掉了一個好人。」

網友PO文全文：

聽到消息的時候我就不相信這件事，直到現在我仍然相信草山，即使滿天都是流言蜚語，新聞說證據確鑿，我還是希望等到他親自和我說才願意相信

但群眾嗜血是肯定的，也沒有朋友的耐心可以等待塵埃落定。當然也可能到後面也只是我一廂情願的相信，但我到現在仍然相信草山不會做這種事

不同時候看到的世界都不一樣，但我今天看見的，是民眾的嗜血。在我身在這個身份時，才能深刻的感受到

遇到還未被查證的事時就像是聞到鮮血的鯊魚，一股腦撲上撻伐，也沒有想等事情真的完整，沒有人願意多給他一個說話的機會

從昨天晚上開始，草山的手機被警方沒收，就沒有人可以和他聯繫，一切的定罪在我看來疑點重重

但還沒有找到屍體之前，群眾就開始興奮起來了。這不是正義感，也不是討公道，這只是個熱愛公審的社會

遇到悲慘我們就假裝流淚關心，但大家渴望的只是鮮血罷了。我不會說我自己不是群眾，只是剛好這次的事主是我的朋友，但這不就是我們的模樣嗎?

無論結果如何，草山就是我的朋友，希望大家在撻伐任何一方時多等待一下，不要不小心毀掉了一個好人

即使這一切只是我自作多情的想法，但我相信草山。

陳姓射箭教練殺害女學員後分屍丟棄山區。翻攝臉書。
陳姓射箭教練殺害女學員後分屍丟棄山區。翻攝臉書。
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陳男的友人在臉書貼文，相信他是清白的。翻攝臉書。
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鯊魚
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