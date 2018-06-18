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注意！熱帶性低氣壓影響 10縣市發布大雨特報

遭分屍者是保二退休小隊長女兒 父幾天前才請警界尋人

2018-06-18 17:22聯合報 記者江孟謙╱即時報導

慘遭陳姓射箭教練殺害分屍的30歲高姓女子，據了解是保安警察第二總隊一名退休小隊長的女兒，數日前，高姓退休警才在警察群組貼文，希望大家幫忙找女兒，許多警界同仁轉發，未料今天收到噩耗。

曾與高員共事的同事說，高員待過保智、德基小隊等單位，在幾年前退休。今天聽到前同事女兒的死訊，很多人都不敢置信，一名小隊長表示，暫時先不要打擾高，等過一陣子心情平復一點再關心。

陳男殺害高女後，分屍丟棄在山區。記者江孟謙／翻攝臉書
陳男殺害高女後，分屍丟棄在山區。記者江孟謙／翻攝臉書
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高姓小隊長日前在群組中貼文，希望朋友幫忙找女兒。記者江孟謙／翻攝LINE群
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