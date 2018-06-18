疑求歡不成遭勒斃分屍棄陽明山 警搜山找到7袋屍塊

台北市再度發生分屍命案，一名在中正區37歲陳姓射箭教練，1個月前結識30歲女子，他苦苦追求卻無果。

6月1日凌晨兩人喝酒聊天，陳男想和對方發生性關係被拒絕，陳竟掐死對方，以菜刀分屍並將屍塊丟往陽明山。

涉嫌分屍案陳姓嫌犯(左)是射箭教練，圖右為高姓被害女子。圖／取自臉書 分享 facebook

警方接獲女子家屬通報失蹤，發現陳有重嫌，今天凌晨偵訊時突破心防，今早警方前往陽明山搜尋屍塊，目前還在調查中。

有網友6月11日還在Dcard貼文，指說最近高爸爸常常來他們華山文創附近幾棟大樓調閱監視器找女兒，還拿了女兒的衣服請搜救犬幫忙，還說，高女是在6月1日在華山大草原希望廣場旁聽藝術演講後就失蹤了，已超過10天沒消沒息，請網友協尋，不料傳來壞消息。

警方指出，陳姓嫌犯將高女殺害後棄屍在焿子坪，目前已發現裝成兩袋的屍體，一袋裝著軀幹，另一袋是頭顱及手腳。由於還有其他殘肢未獲，目前仍在搜尋。下午3點，現場搜尋工作告一段落，葬儀社人員抬出一屍袋送上車，警方也押著戴著安全帽的陳嫌離去。

據瞭解，陳嫌是在6月1日凌晨3、4點時求歡不成，憤而行凶掐死高女。6月2日陳嫌外出買裝屍的袋子，分屍後裝成七袋，3日再棄屍到陽明山焿子坪一帶。

涉嫌殺害高女的陳姓射箭教練，本身從事保險工作，他情史相當豐富，自己已經娶妻卻還外遇，外遇女子日前才生下一個小孩，卻痛訴陳姓教練對親生兒不聞不問。

高姓被害女子。圖／取自臉書 分享 facebook

失蹤當天在住家外面騎樓的監視器影像畫面。圖／取自臉書 分享 facebook