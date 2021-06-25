港蘋停刊 記協籲台灣政府研擬特別法規庇護港媒

台灣新聞記者協會日前發出聲明，針對香港蘋果日報紙本、網路版同步停刊，向中國及香港政府表達強烈抗議；同時呼籲台灣政府研擬特別法規，給予香港新聞同業庇護。

台灣新聞記者協會（簡稱記協）24日晚間發出4點聲明，表示自香港「國安法」通過生效以來，外界已經多次指出，其條文將對香港言論自由帶來毀滅性的打擊，「23日香港蘋果日報的停刊，足以證明中國北京及香港特區政府有權用盡，不思節制，此前的擔憂並非空穴來風」。

記協指出，導致港蘋停刊原因，是港府依照「國安法」凍結香港「蘋果日報」公司帳戶，使得港蘋陷入無資金發薪、周轉的窘境。記協認為，這種僅憑行政權力就能凍結私人財產的法律，嚴重動搖以往所謂的「最佳營商環境」，更提供北京、香港2個極權政府未來箝制言論另類、更有效的工具。

記協說，香港蘋果日報停刊不是孤立事件，從2020年以來，包括有線電視台改組到香港電台遭整肅，各種針對個人、節目或者新聞機構的打擊，香港新聞界已經成為北京、香港政府反撲公民社會的重災區。

記協認為，未來可以想見，會有更多記者失去工作、斷絕收入，甚至遭極權政府整肅。因此記協呼籲台灣政府，研擬特別的法規或措施，一旦相關媒體工作者需要庇護時，請儘可能給予便利，讓香港新聞同業感受到「自由人相互支持」的溫暖。

記協表示，在香港蘋果日報網路版停刊之後，網站所有資訊瞬間歸零，當下也警覺到當媒體快速走向數位化，意味著極權政府可以以極高的效率，甚至在彈指之間就能「清理」及「消除」異議言論，「我們呼籲政府出資設立相關機構，系統性保存類似蘋果日報這類的自由媒體的內容備份」。

最後記協寫道，「有人說：今天的新聞就是明天的歷史。在香港蘋果日報停刊後，他們深切感到確保我們的歷史不會『被消失』，是台灣政府無可推諉的責任」。