港蘋停刊 無國界記者組織：遭北京政權窒息而死

香港蘋果日報遭港府強制凍結金融資產，導致無法支付員工和供應商薪資，今天刊出最後一份報紙。無國界記者組織指出，勇於批評北京政權的港蘋遭致而死，新聞自由正被扼殺。

無國界記者組織（RSF）東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cedric Alviani）表示：「『蘋果日報』是少數勇於批評北京政權的主要中文媒體之一，在多年騷擾後將它打倒，向香港新聞工作者發出令人不寒而慄的訊息。」

艾瑋昂強調：「如果國際社會不以最堅定的決心回應，就是在告訴習近平主席，他可以像在中國其他地區那樣徹底抹煞香港的新聞自由，也不會受到任何懲罰。」

RSF曾在22日向聯合國發出緊急呼籲，要求「採取一切必要措施」維護香港的新聞自由。

RSF指出，香港蘋果日報1995年創立，至今依然勇於刊出和北京政權政宣內容相左的資訊，以及批評其威權政策的社論文章。它不僅是香港主要中文媒體中僅存的異數，多年來都是港府和親中陣營的眼中釘。

17日約500名警察突襲香港蘋果日報總部，以涉嫌「串謀勾結外國勢力」為由逮捕5名高層；根據中國去年實施的「國家安全法」，此項罪名最高可處無期徒刑。

RSF說，蘋果日報、壹傳媒集團創辦人黎智英是2020年RSF新聞自由獎得主，2020年12月遭港府關押至今。

RSF表示，黎智英近期才因2019年在香港參與3場「未經授權」的撐民主抗議活動，被判刑長達20個月，目前身上還背負其他6條罪名，其中兩項可能會讓他面臨終身監禁的命運。RSF曾在5月28日發出緊急呼籲，要求聯合國促使黎智英立即獲釋。