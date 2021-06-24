快訊

雙北疫調關係好原因曝光！ 侯友宜指關鍵在「這對夫妻」

吳釗燮接受CNN專訪！坦言「必須對武統做好準備」

港蘋停刊 無國界記者組織：遭北京政權窒息而死

中央社 / 台北24日電
香港《蘋果日報》，在6月24日畫下句點，以破紀錄的100萬份發行量結束26年的歷史。《蘋果》最終章的內容，各大版面——包括港聞版、國際版、娛樂版、體育版等——除了更新新聞近況，也都回顧了蘋果如何參與時代見證。(路透)
香港《蘋果日報》，在6月24日畫下句點，以破紀錄的100萬份發行量結束26年的歷史。《蘋果》最終章的內容，各大版面——包括港聞版、國際版、娛樂版、體育版等——除了更新新聞近況，也都回顧了蘋果如何參與時代見證。(路透)

香港蘋果日報遭港府強制凍結金融資產，導致無法支付員工和供應商薪資，今天刊出最後一份報紙。無國界記者組織指出，勇於批評北京政權的港蘋遭致而死，新聞自由正被扼殺。

無國界記者組織（RSF）東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cedric Alviani）表示：「『蘋果日報』是少數勇於批評北京政權的主要中文媒體之一，在多年騷擾後將它打倒，向香港新聞工作者發出令人不寒而慄的訊息。」

艾瑋昂強調：「如果國際社會不以最堅定的決心回應，就是在告訴習近平主席，他可以像在中國其他地區那樣徹底抹煞香港的新聞自由，也不會受到任何懲罰。」

RSF曾在22日向聯合國發出緊急呼籲，要求「採取一切必要措施」維護香港的新聞自由。

RSF指出，香港蘋果日報1995年創立，至今依然勇於刊出和北京政權政宣內容相左的資訊，以及批評其威權政策的社論文章。它不僅是香港主要中文媒體中僅存的異數，多年來都是港府和親中陣營的眼中釘。

17日約500名警察突襲香港蘋果日報總部，以涉嫌「串謀勾結外國勢力」為由逮捕5名高層；根據中國去年實施的「國家安全法」，此項罪名最高可處無期徒刑。

RSF說，蘋果日報、壹傳媒集團創辦人黎智英是2020年RSF新聞自由獎得主，2020年12月遭港府關押至今。

RSF表示，黎智英近期才因2019年在香港參與3場「未經授權」的撐民主抗議活動，被判刑長達20個月，目前身上還背負其他6條罪名，其中兩項可能會讓他面臨終身監禁的命運。RSF曾在5月28日發出緊急呼籲，要求聯合國促使黎智英立即獲釋。

香港蘋果日報 港版國安法

延伸閱讀

香港《蘋果日報》末日前夕 三名記者的自白

港首宗國安法案開審嫌犯不認罪 此案可能成案例

蘋果日報一旦停刊 壹傳媒將面臨下市危機

黎智英被控勾結外國勢力 下月再訊續還押

相關新聞

香港市民搶買最後出刊蘋果日報 有人一次買100份

香港蘋果日報今日出版最後一日實體報紙，早上在太子及旺角一帶，不少市民到報攤購買《蘋果日報》，有人一次購買100份。

十二頁告別書：香港的最後一份《蘋果日報》...寫了什麼？

「念念不忘，必有迴響。」香港《蘋果日報》，在6月24日畫下句點，以破紀錄的100萬份發行量結束26年的歷史。出刊前一天晚上，蘋果大樓裡的編採部正如火如荼地趕工，在各大媒體記者的鏡頭注目下，執行總編林文宗埋頭校對報紙和排版，以趕上送印時間。大樓外，大批民眾早已聚集，紛紛舉起手機閃光燈聲援《蘋果》，在人行道上形成零星燈海。這一幕成了蘋果日報最終章的頭版照片，標題大大寫上：「港人雨中痛別，『我哋撐《蘋果》』」。同時附上了一份12頁特刊：「再會！給港人的告別書。」

香港蘋果停刊 民進黨：提醒台灣堅決反對一國兩制

民進黨今天表示，香港蘋果日報因香港政府以「港版國安法」凍結壹傳媒資產，以致被迫在今天發行最後一刊後，將停止運作。「港版國...

《蘋果日報》熄燈 歐盟批港侵害新聞自由

在香港《蘋果日報》23日下午宣布將在24日出版最後一版的報紙，並在凌晨終止營運與網頁內容後，昨天晚上便有大批民眾湧向蘋果日報大樓外面，有不少民眾獻花給准備進入大樓的《蘋果日報》員工。

蘋果日報始於商業娛樂 26年後終於政治強壓

同樣是疫情，2003年5月SARS時期，從香港起家的蘋果日報將版圖拓展到台灣。18年後的COVID-19時期，蘋果日報不...

港蘋停刊英歐譴責 國際特赦：港媒自由最黑暗一天

香港「蘋果日報」今天被迫熄燈，英國、美國、歐洲聯盟（EU）同聲譴責，人權團體「國際特赦組織」更說，這是「香港近代史上媒體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。