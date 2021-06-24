《蘋果日報》熄燈 歐盟批港侵害新聞自由

在香港《蘋果日報》23日下午宣布將在24日出版最後一版的報紙，並在凌晨終止營運與網頁內容後，昨天晚上便有大批民眾湧向蘋果日報大樓外面，有不少民眾獻花給准備進入大樓的《蘋果日報》員工。

《蘋果日報》在昨日晚間8點多宣布，將印100萬份最後一版的實體報紙，香港當地的《立場新聞》也在9點多確認《蘋果日報》的網站與手機應用程式在24日午夜便會停止運作，所有內容將不能再瀏覽，讀者在網頁上也只能看到停刊消息。

大批民眾聚集在蘋果的大樓外，透過手機的手電筒向大樓內的員工揮手致意，高喊「撐蘋果，撐到底」等多個口號。大樓內也有員工打開手機的手電筒，向聚集在外的民眾揮手致意。

有民眾帶著小孩到現場，並向《立場新聞》透露希望讓小孩見證歷史，並了解是《香港國安法》讓《蘋果日報》無法繼續營運。到了晚上接近11點時，在香港各地的許多報檔都出現大批民眾排隊准備在午夜過後，取得最後一版的《蘋果日報》。

據多家港媒率先報導，《蘋果日報》以「港人雨中痛別，我哋撐蘋果」作為最終版的頭版標題。在蘋果執行總編輯林文宗核准了各版的內容後，媒體轉播拍到現場的《蘋果日報》員工予以掌聲，林文宗也感謝同事「撐到最後」。

《蘋果日報》也對等候在外的民眾宣布，將在最終版報紙印出來後，免費發放給現場支持者，支持者予以掌聲並高喊口號「撐蘋果撐到底」。在接近午夜12點時，上周被港警以國安法逮捕的《蘋果日報》副社長陳沛敏向現場媒體表示，「多謝同事，多謝市民」，現場也以掌聲回應。

與此同時，有在大樓外聚集的民眾開始高喊「反送中」運動時期的口號「光復香港丶時代革命」，該口號在國安法生效後，便被認定為違法的口號。午夜12點到後，《蘋果日報》與《壹周刊》的Youtube頻道立即顯示關閉，網頁與其他社交媒體帳號也在午夜後的1個小時不再顯示內容。

鄰近地區的報攤也出現過百的排隊人潮。報攤老板向港媒表示，比平常多訂了一倍的《蘋果日報》，有些報攤甚至出現過千的排隊人潮。在最後一版的報紙印出來後，《蘋果日報》的員工也親自拿給聚集在大樓外的民眾，現場群眾高呼「多謝你呀！」

到了凌晨1點多，《蘋果日報》大樓外出現十多名警察，開始對現場停靠的車輛進行抄牌，並要求現場民眾離去否則將以違反限聚令為由被票控。據《立場新聞》報導，有香港《有線新聞》的記者被抄牌。

歐美各界齊聲譴責

對於《蘋果日報》周四被強迫停止營運，各界都齊聲發出譴責。歐洲對外行動處發布聲明表示，關閉《蘋果日報》清楚地表明，北京實施的《國家安全法》是如何被用來扼殺新聞自由和自由表達意見。

歐盟在聲明中寫道：「《蘋果日報》關閉嚴重破壞了媒體自由和多元化，而這對於任何開放和自由的社會都是必不可少的。對新聞自由的侵蝕也違背了香港作為國際商業中心的願望。」

英國外相拉布 (Dominic Raab) 也在一份聲明中表示，香港當局強行關閉《蘋果日報》，是對香港言論自由的一次寒心打擊。他說：「很明顯，《國家安全法》規定的權力被用作限制自由和懲罰異議人士的工具，而不是維持公共秩序。中國政府在英中聯合聲明中承諾保護香港的新聞自由和言論自由。中國政府必須信守承諾，並堅持其自由承擔的承諾。」

(綜合報導)

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