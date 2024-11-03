盧秀燕喊話中央 慎思缺電與國安

中火環評通過再掀爭議，台中市長盧秀燕昨表示，中火只增不減，變成世界最大電廠，顯示國家有缺電問題，亂糟糟的能源政策，汙染空氣，能源過度集中危害國家安全，易引起敵人攻擊，請中央慎思，短期內找出增氣拆煤方法，並向全國宣布。

盧秀燕強調，這不只是中部人的問題，中市府正研究提起行政訴訟，雖然從大法官作為可看出來，對司法系統不樂觀、沒信心，但必要的程序還是要走。

針對環境部承諾會監督中火減排、減汙，盧秀燕說，到現在為止沒有看到具體結論，沒有白紙黑字的承諾。國安上位計畫「能源必須分散」，中火增氣計畫兩期增設六部燃氣機組，再加上十部燃煤機組，能源過度集中，易引起敵人攻擊，當電力設施被破壞，國家安全會受影響。

盧秀燕說，中火一期新增燃氣計畫，市府立場為「增一氣拆一煤」，空汙才會減少，二期計畫增加四部燃氣機組，卻沒有減煤。盧秀燕要求，應比照一期「增氣要拆煤」，不能只增不減，否則中火將成全世界最大電廠。中火只增不減，顯示國家有缺電問題，請中央一定要慎思，不要傷害中部人的肺，也不要傷害國家安全。