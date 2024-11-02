藍批護航 趙少康：掩護缺電窘境

中火二期環評日前成功闖關，國民黨台中立委羅廷瑋昨批評，環境部不顧民眾健康，不為健康環境卻為汙染護航，乾脆改名「護航汙染部」。曾任環保署長的趙少康則說，中火成為全球最大的火力發電廠，這只是為掩護台灣缺電窘境。

羅廷瑋表示，台電要做到「增氣就要減煤」，且要增一拆一，前總統蔡英文時期的承諾，被賴清德政府時期的環境部打槍。

羅廷瑋說，台中人承受卅多年空汙，機組不減反增，新建六座燃氣機組（一期兩座、二期四座）卻僅拆除四座燃煤機組，會變成十二座火力機組在台中，五根煙囪變六根煙囪，「民進黨是多恨台中人？」

國民黨立委廖偉翔說，台中火力發電廠是全世界最大的火力發電廠，台中人已經為台灣的能源付出太多，身為台中的立委，「蓋一氣，拆一煤」就是底線。

趙少康表示，經濟部前部長王美花兩年前曾在立法院公開承諾，中火新建燃氣機組會「增一拆二」，只要蓋好燃氣一號機組，就會開始拆除燃煤一、二號機，現在不只「增一拆二」承諾完全跳票，連最公道的「增一拆一」都做不到。

趙少康說，未來剩下的六部燃煤機組會當緊急備援，但在民進黨倉促廢核下，台灣一天到晚跳電缺電，加上未來發展半導體、ＡＩ產業高耗電，簡直時時需要緊急備援，代表中部人要隨時準備「用肺發電」。

國民黨中市議會黨團昨痛批，環境部嚴重失職，「台中人拒絕用肺發電」。民進黨議會黨團表示，支持環評通過，有專業把關，不要政治口水，「如果沒電，台積電會變成『宰雞店』」。

民進黨立委何欣純說，環評中台電承諾減碳、減煤、去汙的時程表，要兼顧民生產業供電穩定，同時落實減碳減煤去汙，才是維持台中市民權益的最佳方式。