臨時記者會滅火…環境部：空汙減量 絕非空頭支票

台中電廠第二期新建燃氣機組計畫（中火二期）日前通過環評，引來台中市長盧秀燕重砲批評環境部失職。環境部除前天二度發新聞稿澄清，昨再臨時舉行記者會滅火，強調該案的環評承諾絕對不是空頭支票，環評委員基於公正客觀、專業審查，確保環境保護優先，而環評案通過後，環境部的立場就是嚴格監督。

環境部環保司司長徐淑芷說明，當天有廿三位民眾登記發言，加上四位立委、一位立委辦公室主任，審議過程已充分踐行各方陳述意見程序，才通過決議。

對於外界質疑燃氣電廠增建未有相關減量規畫，形同空頭支票，環境部澄清，中火二期燃氣機組完成後，總空汙排放量較第一期減量達百分之四十一，碳排也減少百分之卅三點四，「絕對不是空頭支票」。

至於外界關注的用煤量，徐淑芷說，中火二期計畫第一部燃氣機組商轉後，台電就會拆除兩部燃煤機組，加上一期計畫台電也承諾拆除兩部燃煤機組，以及每一部燃氣機組商轉後，台電還會陸續將燃煤機組轉為備用，最終僅會六部燃煤機組轉為備用，僅在跳電、限電期間或國安時才會啟動，每年運轉時間不得超過七二○小時，可大幅減少燃煤量。

她提及，當天環評大會爭議點是應該幾部燃煤機組作為備用，有委員建議四部，台電規畫六部，最後考量多一部備用就多一份保險，且與會的台中市府代表也強調備用機組啟動程序已有地方監督機制。之所以未明確標註年分期程，是因電廠興建過程充滿不確定性。

對於環團批評中火二期案為史上最誇張的環評特快車，徐淑芷解釋，通常只要環評報告書完整，也充分回應環評委員意見，審查速度就會非常快，「所有開發單位都一樣」。中火二期是八月初送案，八月卅日召開第一次初審，十月卅日提到大會審議，前後歷時三個月。