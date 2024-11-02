快訊

台南新營妙法禪寺凌晨起火！燒毀神像 警報器大響驚醒出家人

猜謎／懶得下載「精靈文字體」？精靈文字體產生器誕生 讓注音變超質感

綠委批劉德華「媚共」 作家諷：過去金馬嘉賓 變臉比翻書快

聽新聞
0:00 / 0:00

臨時記者會滅火…環境部：空汙減量 絕非空頭支票

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
環境部長彭啓明昨回應盧秀燕的批評時，強調要尊重環評委員審查，指環評專業不容踐踏。記者黃義書／攝影
環境部長彭啓明昨回應盧秀燕的批評時，強調要尊重環評委員審查，指環評專業不容踐踏。記者黃義書／攝影

台中電廠第二期新建燃氣機組計畫（中火二期）日前通過環評，引來台中市長盧秀燕重砲批評環境部失職。環境部除前天二度發新聞稿澄清，昨再臨時舉行記者會滅火，強調該案的環評承諾絕對不是空頭支票，環評委員基於公正客觀、專業審查，確保環境保護優先，而環評案通過後，環境部的立場就是嚴格監督。

環境部環保司司長徐淑芷說明，當天有廿三位民眾登記發言，加上四位立委、一位立委辦公室主任，審議過程已充分踐行各方陳述意見程序，才通過決議。

對於外界質疑燃氣電廠增建未有相關減量規畫，形同空頭支票，環境部澄清，中火二期燃氣機組完成後，總空汙排放量較第一期減量達百分之四十一，碳排也減少百分之卅三點四，「絕對不是空頭支票」。

至於外界關注的用煤量，徐淑芷說，中火二期計畫第一部燃氣機組商轉後，台電就會拆除兩部燃煤機組，加上一期計畫台電也承諾拆除兩部燃煤機組，以及每一部燃氣機組商轉後，台電還會陸續將燃煤機組轉為備用，最終僅會六部燃煤機組轉為備用，僅在跳電、限電期間或國安時才會啟動，每年運轉時間不得超過七二○小時，可大幅減少燃煤量。

她提及，當天環評大會爭議點是應該幾部燃煤機組作為備用，有委員建議四部，台電規畫六部，最後考量多一部備用就多一份保險，且與會的台中市府代表也強調備用機組啟動程序已有地方監督機制。之所以未明確標註年分期程，是因電廠興建過程充滿不確定性。

對於環團批評中火二期案為史上最誇張的環評特快車，徐淑芷解釋，通常只要環評報告書完整，也充分回應環評委員意見，審查速度就會非常快，「所有開發單位都一樣」。中火二期是八月初送案，八月卅日召開第一次初審，十月卅日提到大會審議，前後歷時三個月。

中火

延伸閱讀

中火二期環評過關 藍委：經濟部預謀未來缺電火力全開

中火二期環評過關！藍營：拒用肺發電 綠營：勿口水戰

盧秀燕嗆應降格 彭啟明：尊重環評 中火僅佔空汙一小部分

中火火力發電不減反增 羅廷瑋：民進黨多恨台中人？

相關新聞

新聞眼／中火增1拆1…蔡英文可以 賴清德不行？

台電中火為推動二期新建四部燃氣機組，承諾拆除二部燃煤機組，日前通過環評，但爭議未解。台中市長盧秀燕更槓上中央，痛批環境部...

質疑環評有問題…環團諷：環境部幫腔 公親變事主

中火二期環評過關爭議延燒，環境部則連兩日大動作澄清，爭好氣聯盟發起人許心欣諷刺，環境部在颱風天連發兩篇新聞稿，昨天早上還...

藍批護航 趙少康：掩護缺電窘境

中火二期環評日前成功闖關，國民黨台中立委羅廷瑋昨批評，環境部不顧民眾健康，不為健康環境卻為汙染護航，乾脆改名「護航汙染部...

臨時記者會滅火…環境部：空汙減量 絕非空頭支票

台中電廠第二期新建燃氣機組計畫（中火二期）日前通過環評，引來台中市長盧秀燕重砲批評環境部失職。環境部除前天二度發新聞稿澄...

中火環評 中市擬提行政訴訟

台電台中火力電廠二期新增燃氣機組日前通過環評，台中市長盧秀燕痛批環境部護航汙染、失職，應該降格；環保局長陳宏益昨天強調，...

從颱風天火力發電飆到94％ 就知中火環評案為何要橫柴入灶

就在爭議聲中，環境部環評大會通過中火2期新增4座燃氣機組環評案，且原有6座燃煤機組依舊保留備用，機組規模不減反增，引發外界高度質疑。而就在中火環評通過隔天，強颱康芮襲台，有網友從台電系統各機組發電量發現，當天的火力發電竟高達94％，從這令人吃驚的數字，也洩露了為何賴政府中火環評案會橫柴入灶，6座燃煤機組說什麼也不能拆除的貓膩。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。