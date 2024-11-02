質疑環評有問題…環團諷：環境部幫腔 公親變事主

中火二期環評過關爭議延燒，環境部則連兩日大動作澄清，爭好氣聯盟發起人許心欣諷刺，環境部在颱風天連發兩篇新聞稿，昨天早上還緊急召開臨時記者會，無疑是「此地無銀三百兩」。待環境部正式公告，環團不排除提行政訴願。

許心欣說，中火二期環評案那麼快通過，環境部解釋只要環評說明書寫得好，審查速度就會很快，但明明環評委員在大會上的提問，很多台電都講不清楚，也未提出逐年汙染排放數據，無法說服台中市府、現場環團代表，顯示整個環評過程有問題，環境部卻公親變事主，跳出來為台電幫腔。

她指出，中火煤改氣計畫裝置容量不減反增，環境部宣稱第二期燃氣機組完成後，總空汙排放量較第一期減量達百分之四十一，事實上第一期減汙可達百分之六十、七十，二期減汙量那麼少，就是因為燃氣機組增加太多。

許心欣質疑，政府要推動淨零減碳，怎麼會讓燃氣機組增加？燃氣屬於過渡能源，且還是有碳排。她認為政府為了配合產業發展，需電孔急，才讓中火大規模擴廠，環境部則按照既定劇本讓此案初審、大會都一次通過，營造出有走環評程序的假象，爭議聲量再大也輾壓過去。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅也批評，台電的環評說明書連具體的期程跟減煤數量都沒寫，只用燃氣機組商轉後要除役幾組燃煤機組，民間團體有很多質疑都未交代，環境部卻稱說明書寫得好所以審查快速，令人質疑。

她也提及，台電稱六部燃氣機組同時運作下，緊急設施最多運轉兩部，卻堅持保留六部燃煤機組備用，難免讓人擔憂是不是日後會將燃煤機組偷偷拿來燒，而且備用機組還需人力、經費保養，這些都是成本。

台灣健康空氣行動聯盟研究員趙慧琳說，環團肯定台中市長盧秀燕「增一氣拆一煤」主張，但盧應加把勁，因應全球氣候緊急狀態，若台電無法讓中火「等量煤改氣」，請她務必提起行政訴願，「中火災民」會支持到底。