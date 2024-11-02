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質疑環評有問題…環團諷：環境部幫腔 公親變事主

聯合報／ 記者葉冠妤趙容萱／連線報導
台中市長盧秀燕日前針對環境部通過台中火力電廠二期新增燃氣機組環評案，痛批環境部護航汙染、應該降格。本報資料照片
台中市長盧秀燕日前針對環境部通過台中火力電廠二期新增燃氣機組環評案，痛批環境部護航汙染、應該降格。本報資料照片

中火二期環評過關爭議延燒，環境部則連兩日大動作澄清，爭好氣聯盟發起人許心欣諷刺，環境部在颱風天連發兩篇新聞稿，昨天早上還緊急召開臨時記者會，無疑是「此地無銀三百兩」。待環境部正式公告，環團不排除提行政訴願。

許心欣說，中火二期環評案那麼快通過，環境部解釋只要環評說明書寫得好，審查速度就會很快，但明明環評委員在大會上的提問，很多台電都講不清楚，也未提出逐年汙染排放數據，無法說服台中市府、現場環團代表，顯示整個環評過程有問題，環境部卻公親變事主，跳出來為台電幫腔。

她指出，中火煤改氣計畫裝置容量不減反增，環境部宣稱第二期燃氣機組完成後，總空汙排放量較第一期減量達百分之四十一，事實上第一期減汙可達百分之六十、七十，二期減汙量那麼少，就是因為燃氣機組增加太多。

許心欣質疑，政府要推動淨零減碳，怎麼會讓燃氣機組增加？燃氣屬於過渡能源，且還是有碳排。她認為政府為了配合產業發展，需電孔急，才讓中火大規模擴廠，環境部則按照既定劇本讓此案初審、大會都一次通過，營造出有走環評程序的假象，爭議聲量再大也輾壓過去。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅也批評，台電的環評說明書連具體的期程跟減煤數量都沒寫，只用燃氣機組商轉後要除役幾組燃煤機組，民間團體有很多質疑都未交代，環境部卻稱說明書寫得好所以審查快速，令人質疑。

她也提及，台電稱六部燃氣機組同時運作下，緊急設施最多運轉兩部，卻堅持保留六部燃煤機組備用，難免讓人擔憂是不是日後會將燃煤機組偷偷拿來燒，而且備用機組還需人力、經費保養，這些都是成本。

台灣健康空氣行動聯盟研究員趙慧琳說，環團肯定台中市長盧秀燕「增一氣拆一煤」主張，但盧應加把勁，因應全球氣候緊急狀態，若台電無法讓中火「等量煤改氣」，請她務必提起行政訴願，「中火災民」會支持到底。

中火

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