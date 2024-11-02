新聞眼／中火增1拆1…蔡英文可以 賴清德不行？

台電中火為推動二期新建四部燃氣機組，承諾拆除二部燃煤機組，日前通過環評，但爭議未解。台中市長盧秀燕更槓上中央，痛批環境部護航。對比中火一期燃氣計畫，前總統蔡英文任內承諾「增二氣拆二煤」，現任賴總統「增四只拆二」，莫非蔡總統任內可以，賴總統不行？

中火坐擁十部燃煤機組，去年總發電量為二八九億度，占台電總發電量一成二，對於國內穩定供電扮演重要角色，不過近十年來，原本藍天白雲的中台灣，也因為中火五根大煙囪而「變臉」，盧秀燕首任市長就靠力抗中火汙染的「空氣票」贏得民心。

中火「煤轉氣」有迫切必要，放眼政壇，藍綠都沒人反對。問題在於怎麼轉、如何轉？對執政黨而言，中火轉型的前提是穩定供電，在中火一期環評承諾中，台電原本只願意將四部機組轉為備用，歷經中市府想方設法開罰中火後，經濟部前部長王美花才點頭，在第一部燃氣機組上線後，隔年拆除二部燃煤機組。

對盧秀燕而言，一部燃氣機組發電量抵過二部燃煤機組，照理說應該「增一氣拆二煤」，但考量國家供電需求而接受，她能接受王美花的承諾；中部環團也多把「增一拆一」，當成中火轉型的共識。

換句話說，蔡政府的經濟部提出中火「煤轉氣」的關鍵，就是「增一氣拆一煤」，這是民進黨政府能承擔，也是台中市政府、中部環團普遍接受的共識。

中火二期規畫新建四部燃氣機組，總裝置容量相當於再蓋一座中火，中台灣對於空汙早已深惡痛絕，當中火一期「二氣換二煤」更新設備，中火二期卻是「四氣換二煤」，姑且不論剩下的六部燃煤機組轉為緊急備用，擺在眼前的總發電機組就變成十二座，「不減反增」叫中部人情何以堪？

賴政府大談淨零轉型、國家安全等考量，讓中火成為「六氣發電、六煤緊備」的電廠，但別忘了中台灣七百萬人，對空汙的感受是最真實的，當初盧秀燕能用「空氣換新」來吸票，二○二六、二○二八大選接力登場，賴政府擋得住「空氣賭爛票」嗎？