中火二期環評過關 藍委：經濟部預謀未來缺電火力全開

中火二期環評日前通過，國民黨立委廖偉翔今日表示，這次審查已經賦予了台電「未來缺電時可以把燃煤機組全開」的權力，「台中人已經為台灣的能源付出太多。」

廖偉翔表示，本次環評審查的中火二期計畫，在審查中台電表示備用機組在「限電期間」啟用。根據經濟部訂立的「電源不足時期限制用電辦法」，就有電源不足的定義包含了「電能供應事業的供電容量、發電用能源不足」的狀況，這次審查已賦予台電，未來缺電時可以把燃煤機組全開的權力。

廖偉翔批，台電在這次環評計畫中避重就輕，2026年台中就會有10座燃煤機組、2座燃氣機組，成為全台最大火力發電廠，新機組上線，舊的卻不拆，排放量根本不可能下降。根據計算，只要多兩部燃煤機組，每年最高就會多73萬噸的碳排。

廖偉翔進一步指出，此次環評在二期計畫中根本不敢保證「同時運轉數不超過10部」，這就證明了民進黨已經在害怕未來會缺電，所以機組根本不敢拆，未來發電機組就是會從10部變成12部。九葳電廠的發電量是60萬瓩，民進黨這次在台中硬要多保留的兩部燃煤機組，一部則是55萬瓩，就代表九葳電廠如果蓋不了，這兩台燃煤機組正可補足九葳電廠的發電缺口。

廖偉翔表示，警告民進黨，台中火力發電廠是全世界最大的火力發電廠，台中人已經為台灣的能源付出太多，根據民進黨的政策，中火未來的發電量已經從550萬瓩暴增到810萬瓩，足足成長的1.47倍。按照民進黨現行規劃，2034年發電量更會暴增到1110萬瓩，暴增2倍。台中人不是不付出，而是已經付出太多，身為台中的立委，蓋一拆一就是底線。