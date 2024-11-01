中火火力發電不減反增 羅廷瑋：民進黨多恨台中人？

中火二期日前通過環評，國民黨台中立委羅廷瑋今日表示，賴清德政府不落實「增一氣，拆一煤」，台中人承受30多年空汙，機組不減反增，新建六座燃氣機組卻僅拆除四座燃煤機組，會變成12座火力機組在台中，民進黨是多恨台中人？

針對中火二期通過環評，羅廷瑋說，有資料顯示中火燃煤備用機組只有在必要時啟用，供電系統跳電、限電，維持供電系統正常運作，這些燃煤機組就會啟動使用。他質疑，不是為了國安、戰爭，最直接的答案就是如果缺電，就要用台中人的肺來發電。只要有小松鼠、小鳥讓台電跳電，就會啟動所謂「備而不用」的燃煤機組。

羅廷瑋指出，汙染排放總量於一期的承諾值，在民國120年、121年、122年，都會持續超標，還把硫氧化物、氮氧化物等都打上星號，意思是會超過一期燃氣機組承諾的承諾值，台電內部都承認了，環境部還在幫台電、經濟部圓謊。還聲稱「民國120年至122年，將以機組調度方式降低排放量，使空汙符合一期承諾值（常態）」，他要拜託台電，將機組調度方式公諸於世，讓世界看到台電的驕傲，可以透過機組調度，降低排放汙染，這樣的台電獨步全球。

羅廷瑋表示，各個階段的總量分析，都是超標。面對經濟部前部長王美花承諾的一期承諾值，台電空口說白話，沒有具體減量、減排的計畫書，只有所謂的機組調度，全民相信嗎？台中人可以忍受嗎？希望台電要有具體計畫。

羅廷瑋批，燃氣機組增加一座，燃煤機組就應該要拆除。環境部放任台電在總排放量超標的情況下，還可以通過環評，全民能接受嗎？這不是照顧環境的環境部應有之作為，環境部就是失職。

羅廷瑋強調，台電要做到「增氣就要減煤」，且要增一拆一，但環境部通過的卻是「增二氣，拆一煤」。前總統蔡英文時期的承諾，被賴清德政府時期的環境部打槍。台中人承受30多年空汙，30多年過去，機組不減反增，新建六座燃氣機組卻僅拆除四座燃煤機組（原有10座燃煤機組），會變成12座火力機組在台中，5根煙囪變6根煙囪。民進黨是多恨台中人？他過去擔任台中市議員時，在中火絕食抗議，如今擔任立委，初衷不變，一樣會守護台中人的健康，他不排除激烈的抗議。