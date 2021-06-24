中火機組先建後拆？地方不信任中央

經濟部日前以網路記者會的方式，宣布中火燃氣機組得以中央核可的特許執照直接興建，不必經過台中市政府都審，引起地方不少民意反彈；台中市長盧秀燕更直指中央趁著疫情「偷襲、目無法制」。地方環團則建議雙方各退一步，讓燃氣機組可以先建，燃煤機組後拆。但盧秀燕堅持先拆後建，她歎道：「蔡政府的空頭支票能信嗎？」

經部偷渡 釋出善意

經濟部一直期望中火先建燃氣機組，待正常上線後，即除役燃煤機組，但除役後的燃煤機組不拆除。但市府堅持先除役並拆除2部燃煤機組後，才能興建1部燃氣機組。經濟部長王美花22日在未知會台中市之下，逕行宣布中火取得特照可直接興建機組，不必再經過市府的都審。

但經濟部也釋出善意，在2025年燃氣機組正常上線後，隔年即會拆除2部燃煤機組，較之前堅持除役不拆除的立場，已退一步。環團爭好氣聯盟建議市府也可退一步，讓中火先建燃氣機組後再拆燃煤機組，若中央屆時不拆燃煤機組，就發動人民拆政府。

大嬸殺價 盧難同意

爭好氣聯盟以「兩位大嬸菜市場殺價」形容台中市府與經濟部的爭執，但台中市卻認為中央過去常有毀諾記錄。且拆政府其實很難實現，總統府也早有拒馬準備的經驗在前，屆時難保又以「時空背景不同」而拒拆機組！

過去，首先廢除台中管制生煤自治條例的是中央，堅持依核定量而未能依實際燃煤量減煤4成的也是中央，趁著全國一體防疫正忙亂時，經濟部「暗地」召開記者會讓中火可以由中央發給特許執照、避開地方都審的也是中央，如今對於中央的口頭承諾，盧秀燕已失去信任。

經常悖諾 民眾難信

中部民眾對中火長期燃煤發電造成空污與健康危害已深感厭憤，但中央堅持廢核不願依公投「以核養綠」，對於中火燃煤量則與民眾一再斤斤計較卻又宣稱台灣無缺電危機，環團早就建議將備轉容量降為6%而不要堅持10%以上、中央仍置之不理。加上前後不一的萊豬政策等，難怪盧秀燕會質疑中央又是開空頭支票。

中火燃氣機組興建已遭中市府都審卡關1年餘，王美花認為雙方應「同中存異」讓燃氣機組先建，若先拆2部燃煤機組恐影響2.8%的用電量。

於今之計，為順利興建燃氣機組，中央應與地方誠意溝通後立下字據，明確表示願意每建1部燃氣就拆2部燃煤機組，而非「除役而備用」、或許還能有轉圜的空間。

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