蔡總統關切震災「將提供援助」

大阪強震，一名女童遭傾倒的學校圍牆壓死。 歐新社 分享 facebook

日本大阪北部昨天上午發生規模六點一強震。外交部表示，經我駐處聯繫，確認尚無我國人受波及，我駐處同仁人員眷屬亦均平安無虞。蔡英文總統在個人推特以日文及英文表達關心，並表示台灣會在能力範圍內，盡可能提供日本所需的援助。

蔡總統先在推特以日文發文，慰問日本近畿地區地震受災的日本國民，誠心祈求受傷的人盡速恢復健康、受災地早日恢復原貌。

華航長榮 派大客機疏運旅客

我駐日代表謝長廷昨天分別在臉書及推特發文說明災情，並表示駐日大阪代表處已在第一時間聯絡僑民留學生，回報安全。

雖然大阪地區空中交通維持正常飛航，但因為地面運輸受阻，至下午有近兩百名旅客無法趕上回台班機，華航已機動調派大型客機飛大阪，盡量載回滯留大阪的旅客，長榮今天也會加大班機疏運。

強震發生後，原訂從桃園機場飛往大阪的旅客，初步統計到下午約有廿餘人臨時取消行程，航空公司尊重旅客意願。

赴日團客、留學生 回報平安

至於從大阪回程的旅客，因地震後日本方面關閉鐵路、公路檢查，確保安全後才重新開放通行，連帶使準備回台灣的旅客無法及時趕到關西機場。據統計，回台旅客華航約有六十餘人沒有趕上原訂班機，長榮約有一百廿餘人。

交通部觀光局說，經聯繫雄獅、康福、山富、東南、五福、長汎、大興等七家主要赴日團體旅行社表示，台旅團均平安，行程亦未受影響。

教育部也表示，當地台灣留學生約二九二二人，均平安。