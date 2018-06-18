日本大阪地震 賴揆臉書發文祈福

2018-06-18 22:34 中央社 台北18日電



日本大阪今天早上發生芮氏規模6.1地震，街道上殘破不勘。 美聯社 分享 facebook

日本大阪今天發生芮氏規模6.1地震，造成多人傷亡，行政院長賴清德晚間在臉書發文表示，他衷心為大阪祈福，希望災害能降到最低，「大阪加油！」

賴清德表示，台南與大阪有固定直飛航線，彼此交流密切，情誼深厚。前幾年台南遭逢震災之際，大阪與日本各界對於台南的情義相挺，無論是善款奧援或是鼓勵、打氣等慰問，大家都很感激。

賴清德說，台灣與日本都處於地震帶，歷次災難時，台灣和日本總是互相伸出援手，給予最溫暖的援助與關懷。這一次大阪遭逢地震，台灣除了給予關心，也願意盡一份心力；他也期盼大阪能夠迅速走過難關，恢復城市的熱情與活力。