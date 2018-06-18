本田、三菱工廠暫停運作 吉野家暫停營業

2018-06-18 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



日式速食連鎖店吉野家的40家餐廳，因為大阪強震暫停營業。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 日本共同社報導，18日的大阪強震迫使當地的本田、Panasonic等製造業工廠暫停運作，百貨公司和餐廳暫停營業。

本田位於三重縣鈴鹿工廠的生產線一度暫停運作。三菱汽車分別位於京都府和滋賀縣的兩家工廠暫時停止生產。豐田汽車旗下的大發汽車，在大阪和京都府的兩家工廠暫停運作。

Panasonic在大阪府的兩家工廠停止運作，因為有些員工交通受阻，無法到班。至少有29名員工在家裡或在上班途中受輕傷。

日式速食連鎖店吉野家的40家餐廳暫停營業。