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日本政府：各地核電廠無異常 繼續運轉

2018-06-18 15:43聯合報 記者李京倫╱即時報導

關西電力公司大飯核電廠三、四號機。 法新社
關西電力公司大飯核電廠三、四號機。 法新社
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日本原子能規制廳18日宣布，在大阪地震中，福井縣關西電力公司大飯核電廠3號、4號機組和高濱核電廠3號機組並無異常現象，繼續運轉。

大阪府熊取町的京都大學研究用核反應器和位於東大阪市的近畿大學研究用核反應器也無異常。為核電廠燃料加工的熊取町原子燃料工業熊取事業所也未受影響。

另外，正在進行核反應器報廢作業的福井縣快中子增殖原型反應器「文殊」等核能設施，以及石川縣北陸電力公司志賀核電廠、島根縣中國電力公司島根核電廠和愛媛縣四國電力公司伊方核電廠也未發現異常。

核電大阪京都0618大阪強震
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