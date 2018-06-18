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大阪強震 西部幹線列車已復駛

2018-06-18 15:29聯合報 記者李京倫╱即時報導

日本放送協會（NHK）報導，日本西部新幹線子彈列車，在大阪發生規模6.1地震後一度停駛，現已恢復行駛。

列車新幹線大阪
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