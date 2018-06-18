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大阪強震 桃機赴日班機正常

2018-06-18 12:22中央社 桃園機場18日電

日本大阪北部今天上午發生規模6.1強震桃園機場赴日航班一切正常，部分旅客也有些擔心，但大多人均平常心看待。

日本氣象廳表示，大阪北部今天上午7時58分（台灣時間6時58分）觀測到芮氏規模6.1強震，最大震度6弱，已知3人死亡37人受傷。

桃園國際機場公司表示，上午赴日班機一切正常，並沒有延誤或取消。

中華航空、長榮航空均表示，未取消赴日的航班，若有相關變動，會提前通報旅客。

部分前往大阪的旅客，對於地震消息坦言心情會受到影響，但大多人都持平常心看待，並希望地震不要對日本造成太大衝擊。

日本大阪北部今天上午發生規模6.1強震，桃園機場赴日航班一切正常，部分旅客也有些...
日本大阪北部今天上午發生規模6.1強震，桃園機場赴日航班一切正常，部分旅客也有些擔心，但大多人均平常心看待。圖為日本京都想搭乘火車，在等待的民眾。美聯社
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大阪桃園機場強震
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