日本6.1級地震 已3死51人傷

2018-06-18 12:15 台灣醒報 記者譚有勝╱台北報導



日本大阪發生6.1級大地震，造成50人受傷、3人死亡。法新社 分享 facebook

日本大阪發生6.1級大地震！已有51人受傷、3人死亡；17萬戶家庭因地震斷電，目前大阪火車、地鐵全面停駛。日本氣象廳指出，因震源位於內陸，並不會發生海嘯，且臨近核電廠安全無虞，但未來2-3天仍有可能發生強烈餘震。日本首相安倍晉三也指揮官員全力救災，以避免更多的損傷。

根據《路透社》報導，日本第二大都市大阪於18日早上7點58分發生6.1級地震，造成3人死亡，17萬戶家庭斷電。日本氣象廳指出，此次地震深度10公里，震央位於該縣北部，雖然地震有感，但震源處於內陸，沒有發出海嘯警報，大阪臨近的核電廠沒有發生任何問題，大阪市內所有火車和地鐵都停駛。截止當天上午10點30分，共有51人受傷。

安倍晉三表示，政府將全力應對大阪強震，並指示官員盡快評估損失情況，以最大的努力拯救受害者，政府也將與各市緊密合作，採取應對措施。雖然這次地震並造成重大的基礎設施損壞，但日本氣象廳警告未來2-3天內會發生強烈的餘震。

《彭博社》報導指出，這次地震發生在多個日本主要製造業的中心，包括Panasonic、豐田、三菱等工廠都在該地區緊急停產。大阪地區因位於主要斷層代，長期受到地震威脅，1995年時曾在臨近大阪的神戶造成6000多人死亡。

2011年3月11日，日本東北部曾發生了史上最大的9.0大地震，引發了巨大的海嘯造成約18000人死亡，並造成25年來最嚴重的福島核災。

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