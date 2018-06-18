【不斷更新】大阪地震3死傷者增至200多人 9歲女童被外牆壓住亡

2018-06-18 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



日本上午發生規模6.1地震，高槻市立壽榮小學泳池外牆倒塌，一名九歲女童不幸被壓住，稍早已無生命跡象。美聯社 分享 facebook 大阪市受到地震影響，出現零星火災情形。美聯社 分享 facebook

（12:20更新)

NHK最新報導指出，受傷人數目前已增至200多人。

（10:56更新)

夏普公司表示，旗下在大阪地區的直營工廠如常運作，但是夏普與母公司鴻海精密工業的合資廠說，已暫停作業進行安全檢查。豐田汽車旗下大發汽車也暫停大阪、京都的工廠生產作業檢查。

法新社引述日本地方媒體報導，大阪地區今晨發生地震，恐怕造成數人死亡，其中包括一名9歲女童。

公共電視NHK和民營的朝日電視台都報導「數人」死亡，共同網發布快報稱，根據日本警察廳，已確認大阪府的地震造成大阪市內1名男性死亡，而大阪府警方表示，大阪府高槻市在泳池設施內被牆壓到導致心肺功能停止的9歲女童也已確認死亡。

大阪強震規模向上修正為6.1 已知3死61傷

【中央社／東京18日專電】

日本大阪北部今天上午觀測到規模6.1強震，最大震度6弱，已知3人死亡61人受傷。

日本放送協會（NHK）報導，強烈搖晃、震度6弱的大阪府高槻市有一名9歲女童死亡，女童人在小學，被崩塌的泳池外牆壓住。另外，大阪府東淀川區有兩名80歲男性死亡，目前已知至少有61人受傷。

日本氣象廳的地震海嘯監視課長松森敏幸上午10時（台灣時間9時）召開記者會表示，地震搖晃程度較強的地方，未來一週也可能發生同樣程度的震度，今後兩、三天要提高警覺。

位於日本靜岡的明德寺18日於地震外牆倒塌。美聯社 分享 facebook

大阪發生地震造成路面塌陷，水從裂縫中溢出。 圖／美聯社 分享 facebook

日本當地居民停滯於車站情形。美聯社 分享 facebook

日本居民避難情形。美聯社 分享 facebook

地震後，車上乘客有秩序地下車避難。美聯社 分享 facebook

日本居民避難情形。美聯社 分享 facebook