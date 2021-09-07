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李洋、王齊麟穿粉紅澎澎裙為公益代言 網驚呼：也太可愛

聯合新聞網 / 綜合報導
李洋日前在他的個人臉書放上一張穿著粉紅澎澎裙的照片，為公益活動代言，粉絲直呼「也太可愛」。 圖擷自李洋臉書
李洋日前在他的個人臉書放上一張穿著粉紅澎澎裙的照片，為公益活動代言，粉絲直呼「也太可愛」。 圖擷自李洋臉書

羽球國手「麟洋配」在東京奧運奪金一戰成名，超有愛的互動，加上兩人清新陽光的形象，更是圈粉無數。李洋日前在他的個人臉書放上一張穿著粉紅澎澎裙的照片，配上萌萌靦腆的笑容，讓粉絲直呼「也太可愛」、「更可愛更有魅力」。

照片中，只見「陽光大男孩」李洋燦笑拉起身上的小裙子，原來他是響應美麗佳人時尚雜誌「裙襬澎澎RUN」活動，為癌症基金會募款，為病友打氣。李洋說，「我們忙碌之餘必須要多多照顧自己，注意自己的身體健康，不要輕忽乳癌的威脅！多運動、放鬆心情、減低工作壓力、定期篩檢，乳癌防治應援就起來！希望身邊的每一位朋友！不論什麼性別，都能健健康康的！」

網友大讚暖心，「太可愛，超適合的啦」、「為了公益，放下包袱，你真的很棒，讓人敬佩的運動選手」、「太可愛了！另類的代言！」、「粉配黃，超會搭」、「拿裙擺的小手手有萌」、「謝謝台灣之光無偶包的宣導」、「今天你最可愛！比齊麟還可愛」、「太有愛心了！暖男來著」、「快轉一圈讓群襬飛起來，更有feel」。

羽球國手楊博涵也說笑，「太漂亮了，練球時候我們一起穿」。也有網友開玩笑，「把我的裙子還來！」、「下次上場比賽麟洋兩人都穿，就不會因為球衣不同而受罰了」、「可以穿這樣打球 也是一種戰術」、「跟妹妹猜拳輸了？」、「頭上有大蝴蝶結就更搭了（誤）」。

po文也釣出醫療人員提醒男性注意乳癌問題，「男性也要去篩檢喔！雖然比例上沒女性多，但癌症篩檢就是早期發現早期治療，我是醫療人員」

王齊麟也在臉書po出粉紅澎澎裙穿搭照，還比了一個讚手勢。 圖擷自王齊麟臉書
王齊麟也在臉書po出粉紅澎澎裙穿搭照，還比了一個讚手勢。 圖擷自王齊麟臉書

他的搭擋王齊麟也在臉書po出粉紅澎澎裙穿搭照，還比了一個讚手勢。網友也笑稱，「你搭的比較好！應該要跟李洋說一下」、「下次穿這樣去打奧運，相信還會再得金牌的」。

李智凱響應公益活動，也分享同款粉紅澎澎裙穿搭照，網友大讚「吃可愛長大的」。 圖擷自李智凱臉書
李智凱響應公益活動，也分享同款粉紅澎澎裙穿搭照，網友大讚「吃可愛長大的」。 圖擷自李智凱臉書

「鞍馬王子」李智凱也在臉書分享同款粉紅澎澎裙穿搭照，不過他沒有穿在下半身，而是當成領片創意穿搭，也引起粉絲討論。也有粉絲敲碗，「我想看穿粉紅澎澎裙做湯馬士迴旋」、「穿搭100分」、「吃可愛長大的」。

東奧中華隊 2020東京奧運

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