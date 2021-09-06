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郭婞淳曬女神級超美寫真 網友驚艷：還以為是林志玲

聯合新聞網 / 綜合報導
郭婞淳曬出「女神級」美照，許多網友直呼是「台灣神力女超人」。 圖擷自郭婞淳臉書
郭婞淳曬出「女神級」美照，許多網友直呼是「台灣神力女超人」。 圖擷自郭婞淳臉書

先前在東京奧運破紀錄拿下女子59公斤金牌的「舉重女神」郭婞淳，在臉書曬出3張超正寫真，貼文一出除了吸引5萬人按讚，底下網友也一面倒留言表示：「好美！有神力女超人的感覺」、「同時駕馭力量與美的女神」、「我還以為是林志玲」。

郭婞淳今天在臉書放上3張美照，照片中她放下烏黑亮麗的直髮，身穿性感馬甲，搭配時尚的項鍊與耳環，天生立體的五官搭配嫵媚的眼神，整組照片呈現橘棕色調，看起來十分迷人。郭婞淳也表示，感謝《GQ Taiwan》讓她嘗試呈現自己不一樣的面貌，並寫道：「一開始看到服裝配件還以為駕馭不了，但看到照片整個超喜歡。」

郭婞淳的「神級美貌」也征服大批網友，除了留言紛紛讚賞「太美了！」之外，也有許多人提到這個造型有如台版「神力女超人」，非常適合她，甚至有人表示：「我還以為是林志玲！」就連「卓卓」卓君澤、「防疫女神」賈永婕等人都忍不住留言讚嘆郭婞淳的超美造型。

東奧中華隊 2020東京奧運 郭婞淳

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