體操／李智凱參與時尚雜誌拍攝：不要露點都OK
「鞍馬王子」李智凱在今年東京奧運鞍馬項目勇奪銀牌，回台後行程滿檔，也包括時尚雜誌與廣告拍攝，他透露還有一個小夢想還沒實踐，就是他也很想參與職棒的開球儀式。
李智凱今天參與體操協會舉辦的東京奧運代表隊表揚大會，身為選手代表的他表示，希望今年東京奧運只是個開始，而不是結束。
近來恢復正常訓練的李智凱，透露接下來會回歸正常，其他的活動每週最多僅會安排2天，也都以假日為主，而談到日前首次參與時尚雜誌拍攝的經驗，他則滿意地說：「是很不一樣的體驗，也看到不一樣的自己。」
在時尚雜誌的拍攝當中，李智凱抹著油頭，露出精壯的肌肉線條，散發濃濃的男人味，他笑說，整體造型他還算滿意，而對於拍攝尺度，他則說：「只要不要露點都OK。」
李智凱也透露，其實很想參與職棒開球，過去他不但是棒球迷，也有打過一點棒球，「小時候阿信教練（林育信）在我們調整的時候，都會帶我們去打棒球，所以我對棒球不算陌生」。
李智凱強調，奧運結束後的確也有球隊找他參與開球，可惜時間總是搭不太上，因此始終無法成行，他透露，最想參加樂天桃猿的開球，「我從還是Lamigo時代就很喜歡他們」。
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