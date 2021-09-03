桌球／林昀儒東奧一戰成名 大賽或決賽前不做兩件事

台灣桌球一哥林昀儒在2020東京奧運一夕爆紅，返台後連上餐廳都會被認出，個性低調的他對於爆紅有些不適應，他強調會盡力配合粉絲需求，但在大賽或決賽之前，不簽名也不合照。

林昀儒在東京奧運男單4強與世界球王樊振東激戰7局後惜敗，銅牌戰又和德國名將奧恰洛夫（DimitrijOvtcharov）打滿7局，在錯失4個賽末點後名列第4，與獎牌擦身而過，國人在惋惜之餘，也替他取了「國民金孫」的新封號。

代表台北市參加全國運動會桌球資格賽的林昀儒，今天坐在場邊就有不少球員上前要求合照與簽名，他幾乎來者不拒，他靦腆地笑說：「只要粉絲開心，我就開心。」

對於奧運結束後人氣爆紅，林昀儒承認，就連和家人一起去吃飯，總會被民眾認出來，「就算每次去吃飯我都低著頭也一樣。」

林昀儒的父親林學宜也說，兒子爆紅，他當老爸也很有感，就連去便當店打菜，都會被老闆認出來，甚至還主動給他們打折。

面對粉絲愛戴，林昀儒表示當然很開心，但也透露，若是重要的比賽之前，或是打到決賽，他為了專心備戰，因此對於簽名與合照都會婉拒，希望球迷們可以理解。

今天林昀儒在全運會桌球資格賽，先與奧運銅牌班底鄭怡靜聯手，連兩戰以3比0橫掃對手挺進8強，取得會內賽門票，而他與「山豬」廖振珽合拍的男雙，也同樣以2連勝取得會內賽門票。

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