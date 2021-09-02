戴資穎讓家人曬獎牌還露「囧臉」仍從未戴銀牌公開亮相

羽球女單世界球后戴資穎在東京奧運無緣奪金始終難掩失望，曾表達「銀牌連看都不想看一眼」，包含昨日的凱旋派對在內、公開場合從未戴著銀牌亮相，不過前日終於在粉絲團Po出和家人分享獎牌的照片，並把獎牌掛在阿嬤和姊姊身上，還和姊姊一起扮「冏臉」。

雖然戴資穎拿下銀牌已是我國羽球女單第一人，但一心只想金牌的她曾在社群表示銀牌連看都不想看一眼，直到東奧奪牌3周後，才在IG分享銀牌放大照，寫下「我終於仔細看了你好幾眼，其實你不錯看啦！」。然而除了東奧頒獎時刻，她從未在公開場合上戴著銀牌出席，包含昨日的「台灣英雄凱旋派對」上，是奪牌選手中唯一未戴上獎牌的選手，紅毯受訪時也表示家人未給她特別的祝福，「可能是因為我輸了吧，贏了就會有很多祝福」，一席話讓粉絲有點揪心。

不過戴資穎前日在粉絲團po出和家人分享獎牌的時刻，將東奧銀牌掛到阿嬤和姊姊戴靖潔身上，搭配東奧銀牌吉祥物留下合照，並且和姐姐扮醜，還貼心提醒粉絲不要錯過「冏臉」！

貼文一出讓網友湧入祝福留言，大讚合照好可愛，甚至敲碗想和小戴及獎牌一起合照，也有網友表示這就是家人最溫馨的祝福。

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