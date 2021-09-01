蔡總統：台灣囡仔尚厲害 為奧運英雄喝采

總統蔡英文今天接見奧運代表團成員，肯定他們是台灣英雄、國家榮耀，並送上有著「TAIWAN #1」的總統府特製背包，希望奧運英雄再度站上國際舞台時，把台灣背出國，「國家也因你們而偉大」。

2020東京奧運台灣代表隊拿下2金4銀6銅獎牌，創下史上最佳成績，總統府下午舉辦「Our Heroes！台灣英雄凱旋派對」，向英雄獻上感謝。

蔡總統晚間透過臉書發文表示，台灣今年在東京奧運取得史上最佳成績，她今天在總統府迎接奧運英雄，並且用國軍儀隊的「劍門」，表達國家最高的敬意。「因為這批厲害的台灣囡仔，是國家的榮耀」。

總統說，雖然疫情下，沒辦法安排遊行，但這場特別在總統府舉辦的台灣英雄凱旋派對，希望能讓選手們感受到慶功的喜悅。相信他們口罩底下有著輕鬆愉快的笑容，這是大家最期待的時刻。

蔡總統表示，今天有上萬人一起線上參與，大家都紛紛透過留言，在直播中和選手互動，展現台灣人支持運動選手的強大熱情。派對中，李智凱和湯智鈞代表所有選手，送她一個很特別的禮物，上面收集了大家的簽名，她會好好收藏。

總統說，除了選手的努力，所有後勤團隊更是功不可沒，代表團的教練、隊醫、運動防護員、物理治療師、陪練員和後勤人員，以及在奧運執法的裁判，再加上 國家運動訓練中心的營養師、體能訓練師、運動心理師等專業團隊，每一個人，都是台灣英雄，也是今天派對的主角。

蔡總統指出，活動最後，她送給大家有著「TAIWAN #1」的總統府特製背包，希望奧運英雄再度站上國際舞台時，把台灣背出國，「國家也因你們而偉大」。

總統說，接下來，邁向2024巴黎奧運，政府的黃金計畫 將會持續下去，國訓中心也會繼續升級。對於選手和後勤團隊的支持，只會增加，不會減少。她希望不只是政府，所有的台灣人，都要一起成為選手最大的後盾。

蔡總統表示，今年夏天的東京奧運，就是台灣人更投入運動、更關注運動、更支持運動的開始，「讓我們一起來往前走」。

蔡英文總統（前中）、副總統賴清德（前右二）、行政院長蘇貞昌（前右一）在總統府前與東奧英雄合影。記者胡經周／攝影

商品推薦