蔡英文贈麟洋配一卡通 主持人妙問「喜歡設計嗎？」讓網笑瘋

總統府今（1日）舉辦「東京奧運英雄凱旋派對」，蔡英文總統除了逐一唱名所有奧運代表團成員，也承諾會強化黃金計畫。不過派對中有一幕引發討論，蔡英文贈禮給羽球男雙「麟洋配」時，並不是贈送先前討論很高的悠遊卡，而是一卡通麟洋壓線卡，引發網友討論。

蔡英文在副總統賴清德、行政院長蘇貞昌的陪同下，在總統府內舉辦「東京奧運英雄凱旋派對」。並一一感謝東奧中華代表團，締造史無前例的好成績。

不過當羽球男雙王齊麟、李洋上台時，意外有一幕引發討論。蔡英文總統贈送兩人一卡通紀念卡，而非先前陷入設計不美觀、代言風波的悠遊紀念套卡。

許多網友看到直播畫面紛紛表示，「總統高級酸？」、「不失禮的反擊」、「而且主持人還問麟洋喜不喜歡XD」、「她拿出來的時候，我真的也是嚇到」、「一卡通設計很好看啊」，但也有網友說「麟洋配都有悠遊卡跟土銀卡了啊！要送當然是送他們沒有的」。

據了解，一卡通的紀念卡面有#TeamTaiwan的字樣，除了標註「台灣隊」，更暗藏「挺台灣」的諧音。另右下角還標註IN 2021的字樣，除了抓住精彩時刻的In（界內）意涵，也為2020東京奧運在2021年舉辦留下紀錄，增添紀念及趣味性，是一個雙關用語。

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