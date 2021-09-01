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東京奧運台灣英雄凱旋派對 總統府內部布置曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
東京奧運台灣英雄凱旋派對，總統府內部布置曝光。 圖／總統府提供
東京奧運台灣英雄凱旋派對，總統府內部布置曝光。 圖／總統府提供

我國選手今年在東京奧運創下史上最佳成績，蔡英文總統將於9月1日下午3時至5時接見「二○二○東京奧運代表團」，總統府將以「Our Heroes!台灣英雄凱旋派對」為構想，邀請並歡迎包含選手、教練、後勤團隊及裁判等146人到總統府。

總統府前廣場將鋪設紅地毯，讓台灣英雄走上象徵榮耀的星光大道；入府前，國防部三軍儀隊將以「劍門」迎接英雄到來，總統府內則變身為台灣英雄的派對，並邀請ＤＪ現場演出。

為了防疫，這次無法像2017世大運與2018亞運時舉辦「英雄遊行」，讓民眾與選手見面互動，不過總統蔡英文保證會用最高規格迎接東奧英雄，展現國家對他們的重視，屆時udn將現場直播，歡迎大家線上收看，為選手們歡呼！

東京奧運台灣英雄凱旋派對，總統府內部布置曝光。 圖／總統府提供
東京奧運台灣英雄凱旋派對，總統府內部布置曝光。 圖／總統府提供

東京奧運台灣英雄凱旋派對，總統府內部布置曝光。 圖／總統府提供
東京奧運台灣英雄凱旋派對，總統府內部布置曝光。 圖／總統府提供

東京奧運台灣英雄凱旋派對，總統府內部布置曝光。 圖／總統府提供
東京奧運台灣英雄凱旋派對，總統府內部布置曝光。 圖／總統府提供

東奧中華隊 2020東京奧運

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