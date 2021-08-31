鄭怡靜愛美食 最喜歡林昀儒煎的牛排

東京奧運桌球混雙銅牌組合林昀儒與鄭怡靜今天分享兩人私底下會一起吃美食，對於最喜歡的料理，鄭怡靜笑著說，「我喜歡小林做的」，一旁的林昀儒則透露，自己只會做牛排。

鄭怡靜與林昀儒相差9歲，兩人首度聯手出征奧運，拿下東京奧運桌球混雙銅牌，今天一同出席合作金庫銀行「台灣之光 合庫榮耀」頒獎典禮時，分享私底下的互動，至於之間是否有代溝，鄭怡靜當場反問主持人，「這個要問他（林昀儒）吧」。

鄭怡靜表示，兩人相處模式很輕鬆，喜歡一起吃美食，常常隔天起床就會收到對方想去哪裡吃美食的連結，她爆料，林昀儒對牛排特別講究，「一定要火候、時間要多少」。

林昀儒表示，與學姐之間，彼此有問題都會互相溝通，學姊也會傳授經驗。談到鄭怡靜喜歡吃哪類美食，林昀儒說：「好吃的，甜的鹹的應該都有。」

聽完林昀儒回答，鄭怡靜馬上回應，「喜歡小林做的」，一旁林昀儒則靦腆地說：「我只會做牛排。」

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