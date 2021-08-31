快訊

首批疫苗BNT明天抵台 慈濟基金會證實將派員接機

鄭怡靜愛美食 最喜歡林昀儒煎的牛排

中央社 / 台北31日電
合作金庫表揚在東京奧運表現亮眼的自家選手，桌球選手鄭怡靜代表致詞。記者林澔一／攝影
合作金庫表揚在東京奧運表現亮眼的自家選手，桌球選手鄭怡靜代表致詞。記者林澔一／攝影

東京奧運桌球混雙銅牌組合林昀儒與鄭怡靜今天分享兩人私底下會一起吃美食，對於最喜歡的料理，鄭怡靜笑著說，「我喜歡小林做的」，一旁的林昀儒則透露，自己只會做牛排。

鄭怡靜與林昀儒相差9歲，兩人首度聯手出征奧運，拿下東京奧運桌球混雙銅牌，今天一同出席合作金庫銀行「台灣之光 合庫榮耀」頒獎典禮時，分享私底下的互動，至於之間是否有代溝，鄭怡靜當場反問主持人，「這個要問他（林昀儒）吧」。

鄭怡靜表示，兩人相處模式很輕鬆，喜歡一起吃美食，常常隔天起床就會收到對方想去哪裡吃美食的連結，她爆料，林昀儒對牛排特別講究，「一定要火候、時間要多少」。

林昀儒表示，與學姐之間，彼此有問題都會互相溝通，學姊也會傳授經驗。談到鄭怡靜喜歡吃哪類美食，林昀儒說：「好吃的，甜的鹹的應該都有。」

聽完林昀儒回答，鄭怡靜馬上回應，「喜歡小林做的」，一旁林昀儒則靦腆地說：「我只會做牛排。」

東奧中華隊 2020東京奧運

延伸閱讀

影／合庫獎勵東奧運動員 球后小戴代表致詞

林昀儒回母校 與幼兒園學弟妹切磋球技

中職／穿1號球衣原因很霸氣 林昀儒開球自嘲「有點遜」

桌球／中國不參加亞錦賽 陸媒：林昀儒若參賽日本想贏也難

相關新聞

舉重／東奧最難忘時刻 郭婞淳愛燦笑的自己

東京奧運完成金牌夢想，「舉重女神」郭婞淳今天重新回顧月初的榮耀時刻，她透露最難忘的畫面就是挺舉第3次試舉挑戰世界紀錄，還...

羽球／隔離期間晚睡晚起 戴資穎：有種報復心態

合作金庫銀行今天舉辦「台灣之光 合庫榮耀」記者會，包括世界羽球球后戴資穎、一哥周天成、王子維，桌球莊智淵、林昀儒、鄭怡靜...

羽球／9月底展開9連戰長征 周天成就怕沒比賽可打

我國羽球一哥周天成在今年東京奧運於男單8強止步，追平個人最佳成績後，回國隔離完隨即恢復練球，今天出席合庫「台灣之光 合庫...

拳擊／盼東奧熱潮延續 陳念琴：大家很快就會遺忘我們

中華代表團在東京奧運帶回破紀錄的2金4銀6銅成績，不過拳擊「女王」陳念琴直率說「大家很快就會把我們遺忘了」，盼包括明天進...

鄭怡靜愛美食 最喜歡林昀儒煎的牛排

東京奧運桌球混雙銅牌組合林昀儒與鄭怡靜今天分享兩人私底下會一起吃美食，對於最喜歡的料理，鄭怡靜笑著說，「我喜歡小林做的」...

柔道／奧運奪銀漲粉44萬 楊勇緯盼更多人認識這項運動

台灣柔道「男神」楊勇緯在今年2020東京奧運勇奪銀牌，他透露社群軟體粉絲從出發前的7000多人，暴漲至目前的45萬人，他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。